Norexa (NRX) Prisoplysninger (USD)

24-timers prisændringsområde: $ 0.00228798 $ 0.00228798 $ 0.00228798 24H lav $ 0.00234428 $ 0.00234428 $ 0.00234428 24H høj 24H lav $ 0.00228798$ 0.00228798 $ 0.00228798 24H høj $ 0.00234428$ 0.00234428 $ 0.00234428 All Time High $ 0.01244581$ 0.01244581 $ 0.01244581 Laveste pris $ 0.00096497$ 0.00096497 $ 0.00096497 Prisændring (1H) -0.07% Prisændring (1D) -1.48% Prisændring (7D) -32.40% Prisændring (7D) -32.40%

Norexa (NRX) realtidsprisen er $0.00229542. I løbet af de sidste 24 timer har NRX handlet mellem et lavpunkt på $ 0.00228798 og et højdepunkt på $ 0.00234428, hvilket viser aktiv markedsvolatilitet. NRXs højeste pris nogensinde er $ 0.01244581, mens den laveste pris nogensinde er $ 0.00096497.

Når det gælder kortsigtet performance, NRX har ændret sig med -0.07% i løbet af den sidste time, -1.48% i løbet af 24 timer og -32.40% i løbet af de seneste 7 dage. Det giver dig et hurtigt overblik over den seneste prisudvikling og markedsdynamik på MEXC.

Norexa (NRX) Markedsinformation

Markedsværdi $ 229.97K$ 229.97K $ 229.97K Volumen (24 timer) ---- -- Fuldt udvandet markedsværdi $ 229.97K$ 229.97K $ 229.97K Cirkulationsforsyning 100.00M 100.00M 100.00M Samlet Udbud 100,000,000.0 100,000,000.0 100,000,000.0

Den nuværende markedsværdi på Norexa er $ 229.97K, med en 24-timers handelsvolumen på --. Det cirkulerende forsyning af NRX er 100.00M, med et samlet udbud på 100000000.0. Dens fuldstændigt udvandet værdi (FDV) er $ 229.97K.