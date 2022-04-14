Nord Finance (NORD) Tokenomics Få vigtig indsigt i Nord Finance (NORD), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

Nord Finance (NORD) Information Nord Finance is a Decentralized Financial Ecosystem designed to simplify DeFi investing by bringing key features of traditional finance to the DeFi ecosystem. Nord Finance is built on Ethereum Network. Multichain interoperability of Nord Finance powers a plethora of financial primitives, which constitute Savings, Advisory, Loans against crypto assets, Investment and Fund management. Nord Finance is creating innovative ways for everyone to generate wealth with Blockchain Technology. Officiel hjemmeside: https://nordfinance.io/ Køb NORD nu!

Nord Finance (NORD) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Nord Finance (NORD), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 72.41K $ 72.41K $ 72.41K Samlet udbud $ 9.10M $ 9.10M $ 9.10M Cirkulerende forsyning $ 7.39M $ 7.39M $ 7.39M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 89.11K $ 89.11K $ 89.11K Alle tiders Høj: $ 18.99 $ 18.99 $ 18.99 Alle tiders Lav: $ 0.00325074 $ 0.00325074 $ 0.00325074 Nuværende pris: $ 0.00979216 $ 0.00979216 $ 0.00979216 Få mere at vide om Nord Finance (NORD) pris

Nord Finance (NORD) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for Nord Finance (NORD) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal NORD tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange NORD tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår NORD's tokenomics, kan du udforske NORD tokens live-pris!

NORD Prisprediktion Vil du vide, hvor NORD måske er på vej hen? Vores NORD prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv. Se NORD Tokens prisprediktion nu!

Hvorfor skal du vælge MEXC? MEXC er en af verdens bedste kryptobørser, som millioner af brugere på verdensplan har tillid til. Uanset om du er nybegynder eller professionel, er MEXC din nemmeste vej til krypto. Over 4,000 handelspar på tværs af spot- og futuresmarkeder Hurtigste token-noteringer blandt CEX'er #Likviditet nr. 1 på tværs af branchen Laveste gebyrer, understøttet af 24/7 kundeservice 100%+ gennemsigtighed i tokenreserven for brugermidler Ultra-lave adgangsbarrierer: køb krypto med kun 1 USDT

Køb krypto med kun 1 USDT : Din nemmeste vej til krypto! Køb nu!