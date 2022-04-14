Noooomeme (NOOOO) Tokenomics Få vigtig indsigt i Noooomeme (NOOOO), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

Noooomeme (NOOOO) Information Welcome to $NOOOO, the revolutionary meme ​coin that transcends mere investment. ​Embrace a currency that embodies hope, unity, ​and the collective power of positive ​intentions. Join our journey of faith and ​financial empowerment. We are $NOOOO on Solana! With $NOOOO brain cells, $NOOOO will rise to the top. $NOOOO! Libs meltdown $NOOOO meltsup - you are not bullish enough on Liberal Meltdowns. The blue collar memecoin on Solana . The dogecoin of politics On the solana blockchain, They know the irl NOOOO meme, and it evokes emotion- disgust for woke ideology and because of that $NOOOO will exceed $1B mc quicker then you faded it anon.. billions. Officiel hjemmeside: https://noooo.meme/ Køb NOOOO nu!

Noooomeme (NOOOO) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Noooomeme (NOOOO), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 548.61K $ 548.61K $ 548.61K Samlet udbud $ 997.77M $ 997.77M $ 997.77M Cirkulerende forsyning $ 997.77M $ 997.77M $ 997.77M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 548.61K $ 548.61K $ 548.61K Alle tiders Høj: $ 0.00755141 $ 0.00755141 $ 0.00755141 Alle tiders Lav: $ 0.00043309 $ 0.00043309 $ 0.00043309 Nuværende pris: $ 0.00054987 $ 0.00054987 $ 0.00054987 Få mere at vide om Noooomeme (NOOOO) pris

Noooomeme (NOOOO) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for Noooomeme (NOOOO) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal NOOOO tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange NOOOO tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår NOOOO's tokenomics, kan du udforske NOOOO tokens live-pris!

NOOOO Prisprediktion

