Noon USN (USN) Information Noon Capital is building a yield-bearing stablecoin called USN, designed to maintain a 1:1 peg with the US Dollar while offering competitive yields. The project aims to provide a stable, interest-bearing asset for users seeking a secure store of value with returns that can potentially outpace inflation. USN generates revenue through a sophisticated basis yield strategy, combining different strategies to ensure consistent returns across various market conditions. Officiel hjemmeside: https://www.noon.capital/ Køb USN nu!

Noon USN (USN) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Noon USN (USN), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 22.23M $ 22.23M $ 22.23M Samlet udbud $ 22.23M $ 22.23M $ 22.23M Cirkulerende forsyning $ 22.23M $ 22.23M $ 22.23M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 22.23M $ 22.23M $ 22.23M Alle tiders Høj: $ 1.007 $ 1.007 $ 1.007 Alle tiders Lav: $ 0.988079 $ 0.988079 $ 0.988079 Nuværende pris: $ 1.0 $ 1.0 $ 1.0 Få mere at vide om Noon USN (USN) pris

Noon USN (USN) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for Noon USN (USN) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal USN tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange USN tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår USN's tokenomics, kan du udforske USN tokens live-pris!

