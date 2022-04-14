NON OF US (NON) Tokenomics Få vigtig indsigt i NON OF US (NON), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

NON OF US (NON) Information n the digital realm, whispers speak of a mysterious group. No one knows exactly who they are or what their purpose is. Their symbols and signs appear in the most unexpected places, inviting the observant to delve deeper. It's said that those who can decipher the hidden messages will become part of an exclusive community preparing for something monumental. Beneath ordinary objects lie secrets revealed only to those ready to see them. Officiel hjemmeside: https://nonof.us/ Køb NON nu!

NON OF US (NON) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for NON OF US (NON), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 3.58K $ 3.58K $ 3.58K Samlet udbud $ 999.69M $ 999.69M $ 999.69M Cirkulerende forsyning $ 849.79M $ 849.79M $ 849.79M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 4.22K $ 4.22K $ 4.22K Alle tiders Høj: $ 0.00550276 $ 0.00550276 $ 0.00550276 Alle tiders Lav: $ 0 $ 0 $ 0 Nuværende pris: $ 0 $ 0 $ 0 Få mere at vide om NON OF US (NON) pris

NON OF US (NON) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for NON OF US (NON) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal NON tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange NON tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår NON's tokenomics, kan du udforske NON tokens live-pris!

