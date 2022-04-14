NOME (NOME) Tokenomics Få vigtig indsigt i NOME (NOME), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

NOME (NOME) Information NOME Protocol is a synthetic algorithmic stablecoin system designed to strengthen the Berachain ecosystem. At its core, it leverages USDBr, Berachain’s native algostable, to create sustainable and scalable financial mechanisms. Unlike traditional bonding mechanisms, NOME introduces the Stabilization Module—a model that absorbs excess liquidity during expansion phases and directs it to Protocol-Owned Liquidity (POL). These reserves are then strategically deployed to maintain the USDBr peg, ensuring long-term stability and resilience. Current Metrics of protocol: 5M TVL, Top-20 protocols in Berachain ecosystem. Officiel hjemmeside: https://nome.gg Hvidbog: https://nome-protocol.gitbook.io/nomeprotocol Køb NOME nu!

NOME (NOME) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for NOME (NOME), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 12.28K $ 12.28K $ 12.28K Samlet udbud $ 12.50M $ 12.50M $ 12.50M Cirkulerende forsyning $ 6.57M $ 6.57M $ 6.57M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 23.39K $ 23.39K $ 23.39K Alle tiders Høj: $ 0.092531 $ 0.092531 $ 0.092531 Alle tiders Lav: $ 0.00169169 $ 0.00169169 $ 0.00169169 Nuværende pris: $ 0.00187121 $ 0.00187121 $ 0.00187121 Få mere at vide om NOME (NOME) pris

NOME (NOME) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for NOME (NOME) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal NOME tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange NOME tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår NOME's tokenomics, kan du udforske NOME tokens live-pris!

NOME Prisprediktion Vil du vide, hvor NOME måske er på vej hen? Vores NOME prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv. Se NOME Tokens prisprediktion nu!

