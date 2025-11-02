NOKKI (NOKKI) Prisoplysninger (USD)

24-timers prisændringsområde: $ 0 $ 0 $ 0 24H lav $ 0 $ 0 $ 0 24H høj 24H lav $ 0$ 0 $ 0 24H høj $ 0$ 0 $ 0 All Time High $ 0.0027141$ 0.0027141 $ 0.0027141 Laveste pris $ 0$ 0 $ 0 Prisændring (1H) -- Prisændring (1D) -0.15% Prisændring (7D) -3.93% Prisændring (7D) -3.93%

NOKKI (NOKKI) realtidsprisen er --. I løbet af de sidste 24 timer har NOKKI handlet mellem et lavpunkt på $ 0 og et højdepunkt på $ 0, hvilket viser aktiv markedsvolatilitet. NOKKIs højeste pris nogensinde er $ 0.0027141, mens den laveste pris nogensinde er $ 0.

Når det gælder kortsigtet performance, NOKKI har ændret sig med -- i løbet af den sidste time, -0.15% i løbet af 24 timer og -3.93% i løbet af de seneste 7 dage. Det giver dig et hurtigt overblik over den seneste prisudvikling og markedsdynamik på MEXC.

NOKKI (NOKKI) Markedsinformation

Markedsværdi $ 9.20K$ 9.20K $ 9.20K Volumen (24 timer) ---- -- Fuldt udvandet markedsværdi $ 9.20K$ 9.20K $ 9.20K Cirkulationsforsyning 999.28M 999.28M 999.28M Samlet Udbud 999,281,683.739346 999,281,683.739346 999,281,683.739346

Den nuværende markedsværdi på NOKKI er $ 9.20K, med en 24-timers handelsvolumen på --. Det cirkulerende forsyning af NOKKI er 999.28M, med et samlet udbud på 999281683.739346. Dens fuldstændigt udvandet værdi (FDV) er $ 9.20K.