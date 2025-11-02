NOI Token (NOI) Prisoplysninger (USD)

24-timers prisændringsområde: $ 0 $ 0 $ 0 24H lav $ 0 $ 0 $ 0 24H høj 24H lav $ 0$ 0 $ 0 24H høj $ 0$ 0 $ 0 All Time High $ 0.00104937$ 0.00104937 $ 0.00104937 Laveste pris $ 0$ 0 $ 0 Prisændring (1H) -- Prisændring (1D) -- Prisændring (7D) 0.00% Prisændring (7D) 0.00%

NOI Token (NOI) realtidsprisen er --. I løbet af de sidste 24 timer har NOI handlet mellem et lavpunkt på $ 0 og et højdepunkt på $ 0, hvilket viser aktiv markedsvolatilitet. NOIs højeste pris nogensinde er $ 0.00104937, mens den laveste pris nogensinde er $ 0.

Når det gælder kortsigtet performance, NOI har ændret sig med -- i løbet af den sidste time, -- i løbet af 24 timer og 0.00% i løbet af de seneste 7 dage. Det giver dig et hurtigt overblik over den seneste prisudvikling og markedsdynamik på MEXC.

NOI Token (NOI) Markedsinformation

Markedsværdi $ 16.54K$ 16.54K $ 16.54K Volumen (24 timer) ---- -- Fuldt udvandet markedsværdi $ 16.54K$ 16.54K $ 16.54K Cirkulationsforsyning 380.12M 380.12M 380.12M Samlet Udbud 380,124,553.0 380,124,553.0 380,124,553.0

Den nuværende markedsværdi på NOI Token er $ 16.54K, med en 24-timers handelsvolumen på --. Det cirkulerende forsyning af NOI er 380.12M, med et samlet udbud på 380124553.0. Dens fuldstændigt udvandet værdi (FDV) er $ 16.54K.