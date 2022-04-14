No1 tiktok cat (PUFF) Tokenomics Få vigtig indsigt i No1 tiktok cat (PUFF), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

No1 tiktok cat (PUFF) Information Meet Little $Puff, the No. 1 TikTok cat! Puff is the latest star in a long line of unique feline personalities. Early fans were enchanted by Puff’s impressive cooking skills, while new followers have discovered Puff through clever life hacks and hilarious memes. With over 70 million followers, Puff is the most followed cat on TikTok and the internet, now serving up culinary delights and meme magic on Solana! 🐱🍳 Officiel hjemmeside: https://www.littlepuffsol.com/ Køb PUFF nu!

No1 tiktok cat (PUFF) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for No1 tiktok cat (PUFF), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 38.66K Samlet udbud $ 998.68M Cirkulerende forsyning $ 998.68M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 38.66K Alle tiders Høj: $ 0.00547776 Alle tiders Lav: $ 0 Nuværende pris: $ 0

No1 tiktok cat (PUFF) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for No1 tiktok cat (PUFF) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal PUFF tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange PUFF tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår PUFF's tokenomics, kan du udforske PUFF tokens live-pris!

PUFF Prisprediktion Vil du vide, hvor PUFF måske er på vej hen? Vores PUFF prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv. Se PUFF Tokens prisprediktion nu!

