No Mans Land (NML) Tokenomics Få vigtig indsigt i No Mans Land (NML), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

No Mans Land (NML) Information No Man's Land (NML) is a real-life memecoin narrative centered on Daniel’s ambitious journey across continents and his dedication to making a positive impact through charity work. This project offers a fresh take on what a memecoin can represent, intertwining digital assets with real-world adventures to inspire global engagement. As Daniel travels across Brazil, Sweden, Morocco, China, Pakistan, and Siberia, NML holders can follow his story and witness his encounters with different cultures, landscapes, and communities. The project aims to engage the community, enabling them to play a meaningful role by supporting initiatives that address challenges in third-world countries. This journey is documented in detail, and through NML, the community is invited to join virtually, following Daniel’s travels and contributions to local causes. Officiel hjemmeside: https://www.nomanslandmeme.com/ Køb NML nu!

No Mans Land (NML) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for No Mans Land (NML), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 6.49K $ 6.49K $ 6.49K Samlet udbud $ 949.65M $ 949.65M $ 949.65M Cirkulerende forsyning $ 949.65M $ 949.65M $ 949.65M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 6.49K $ 6.49K $ 6.49K Alle tiders Høj: $ 0.00952256 $ 0.00952256 $ 0.00952256 Alle tiders Lav: $ 0.00000522 $ 0.00000522 $ 0.00000522 Nuværende pris: $ 0 $ 0 $ 0 Få mere at vide om No Mans Land (NML) pris

No Mans Land (NML) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for No Mans Land (NML) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal NML tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange NML tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår NML's tokenomics, kan du udforske NML tokens live-pris!

NML Prisprediktion Vil du vide, hvor NML måske er på vej hen? Vores NML prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv. Se NML Tokens prisprediktion nu!

Hvorfor skal du vælge MEXC? MEXC er en af verdens bedste kryptobørser, som millioner af brugere på verdensplan har tillid til. Uanset om du er nybegynder eller professionel, er MEXC din nemmeste vej til krypto. Over 4,000 handelspar på tværs af spot- og futuresmarkeder Hurtigste token-noteringer blandt CEX'er #Likviditet nr. 1 på tværs af branchen Laveste gebyrer, understøttet af 24/7 kundeservice 100%+ gennemsigtighed i tokenreserven for brugermidler Ultra-lave adgangsbarrierer: køb krypto med kun 1 USDT

Køb krypto med kun 1 USDT : Din nemmeste vej til krypto! Køb nu!