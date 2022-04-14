NIYOKO by Virtuals (NYKO) Tokenomics

Få vigtig indsigt i NIYOKO by Virtuals (NYKO), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid.
USD

NIYOKO by Virtuals (NYKO) Information

NYKO is a protocol to simplify AI creativity. It offers tools that enable creators to build, curate, and efficiently tokenize AI productivity components, including models, workflows, and prompt artifacts. These assets are easily stored and accessed via the NYKO platform for immediate use. Through its built-in tokenization framework, NYKO ensures that creators earn direct economic rewards via transaction fees, cultivating a dynamic and sustainable ecosystem.

Officiel hjemmeside:
https://nyko.cool

Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for NIYOKO by Virtuals (NYKO), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik.

Markedsværdi:
$ 210.33K
$ 210.33K
Samlet udbud
$ 1.00B
$ 1.00B
Cirkulerende forsyning
$ 799.98M
$ 799.98M
FDV (fuldt udvandet værdiansættelse):
$ 262.91K
$ 262.91K
Alle tiders Høj:
$ 0.0025025
$ 0.0025025
Alle tiders Lav:
$ 0
$ 0
Nuværende pris:
$ 0.00026291
$ 0.00026291

NIYOKO by Virtuals (NYKO) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases

At forstå tokenomics for NIYOKO by Virtuals (NYKO) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale.

Nøgletal og hvordan de beregnes:

Samlet udbud

Det maksimale antal NYKO tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet.

Cirkulerende forsyning

Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder.

Maksimal Forsyning

Det hårde loft for, hvor mange NYKO tokens der kan være i alt.

FDV (fuldt udvandet værdiansættelse):

Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb.

Inflationsrate:

Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser.

Hvorfor er disse målinger vigtige for trader?

Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet.

Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning.

Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol.

Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler.

Nu hvor du forstår NYKO's tokenomics, kan du udforske NYKO tokens live-pris!

NYKO Prisprediktion

Vil du vide, hvor NYKO måske er på vej hen? Vores NYKO prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv.

Køb krypto med kun 1 USDT: Din nemmeste vej til krypto!

