NIYOKO by Virtuals (NYKO) Tokenomics Få vigtig indsigt i NIYOKO by Virtuals (NYKO), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid.

NIYOKO by Virtuals (NYKO) Information NYKO is a protocol to simplify AI creativity. It offers tools that enable creators to build, curate, and efficiently tokenize AI productivity components, including models, workflows, and prompt artifacts. These assets are easily stored and accessed via the NYKO platform for immediate use. Through its built-in tokenization framework, NYKO ensures that creators earn direct economic rewards via transaction fees, cultivating a dynamic and sustainable ecosystem. Officiel hjemmeside: https://nyko.cool Køb NYKO nu!

NIYOKO by Virtuals (NYKO) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for NIYOKO by Virtuals (NYKO), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 210.33K $ 210.33K $ 210.33K Samlet udbud $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Cirkulerende forsyning $ 799.98M $ 799.98M $ 799.98M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 262.91K $ 262.91K $ 262.91K Alle tiders Høj: $ 0.0025025 $ 0.0025025 $ 0.0025025 Alle tiders Lav: $ 0 $ 0 $ 0 Nuværende pris: $ 0.00026291 $ 0.00026291 $ 0.00026291 Få mere at vide om NIYOKO by Virtuals (NYKO) pris

NIYOKO by Virtuals (NYKO) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for NIYOKO by Virtuals (NYKO) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal NYKO tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange NYKO tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår NYKO's tokenomics, kan du udforske NYKO tokens live-pris!

