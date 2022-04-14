Nitro League (NITRO) Tokenomics Få vigtig indsigt i Nitro League (NITRO), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

Nitro League (NITRO) Information Nitro League is a decentralized play-to-earn racing game, bringing together great gameplay, token economies and the metaverse. Officiel hjemmeside: https://nitroleague.com/ Køb NITRO nu!

Nitro League (NITRO) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Nitro League (NITRO), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 50.07K $ 50.07K $ 50.07K Samlet udbud $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Cirkulerende forsyning $ 201.98M $ 201.98M $ 201.98M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 247.89K $ 247.89K $ 247.89K Alle tiders Høj: $ 0.146908 $ 0.146908 $ 0.146908 Alle tiders Lav: $ 0 $ 0 $ 0 Nuværende pris: $ 0.00024928 $ 0.00024928 $ 0.00024928 Få mere at vide om Nitro League (NITRO) pris

Nitro League (NITRO) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for Nitro League (NITRO) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal NITRO tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange NITRO tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår NITRO's tokenomics, kan du udforske NITRO tokens live-pris!

