NIOB (NIOB) Information Niob Finance is a Decentralized Exchange and Automatic Liquidity Acquisition Yield Farm, with a three-level referral system. Niob currently runs on BSC and has an aim to launch on several other blockchains in the future. The project utilizes deflationary token NIOB. Each time the token is transferred – it triggers the auto-burn mechanism. Another unique feature of NIOB token is ability to allocate part of transfer tax towards the locked liquidity. The innovative products and features which Niob’s team will be delivering as per Niob’s roadmap, should provide a sustainable environment for users to benefit from high APR yield farming and many other DeFi solutions, such as prediction trading, NFT platform, and non-custodial crypto wallet with fiat getaway. Officiel hjemmeside: https://niob.finance/ Hvidbog: https://docs.niob.finance/ Køb NIOB nu!

NIOB (NIOB) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for NIOB (NIOB), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 93.07K $ 93.07K $ 93.07K Samlet udbud $ 600.00M $ 600.00M $ 600.00M Cirkulerende forsyning $ 467.58M $ 467.58M $ 467.58M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 119.42K $ 119.42K $ 119.42K Alle tiders Høj: $ 0.02637813 $ 0.02637813 $ 0.02637813 Alle tiders Lav: $ 0 $ 0 $ 0 Nuværende pris: $ 0.00019904 $ 0.00019904 $ 0.00019904 Få mere at vide om NIOB (NIOB) pris

NIOB (NIOB) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for NIOB (NIOB) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal NIOB tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange NIOB tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår NIOB's tokenomics, kan du udforske NIOB tokens live-pris!

