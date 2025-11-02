Ninjas in Pyjamas (DOJO) Prisoplysninger (USD)

24-timers prisændringsområde: $ 0.168455 $ 0.168455 $ 0.168455 24H lav $ 0.171524 $ 0.171524 $ 0.171524 24H høj 24H lav $ 0.168455$ 0.168455 $ 0.168455 24H høj $ 0.171524$ 0.171524 $ 0.171524 All Time High $ 1.56$ 1.56 $ 1.56 Laveste pris $ 0.168455$ 0.168455 $ 0.168455 Prisændring (1H) +0.19% Prisændring (1D) -0.88% Prisændring (7D) -24.42% Prisændring (7D) -24.42%

Ninjas in Pyjamas (DOJO) realtidsprisen er $0.169073. I løbet af de sidste 24 timer har DOJO handlet mellem et lavpunkt på $ 0.168455 og et højdepunkt på $ 0.171524, hvilket viser aktiv markedsvolatilitet. DOJOs højeste pris nogensinde er $ 1.56, mens den laveste pris nogensinde er $ 0.168455.

Når det gælder kortsigtet performance, DOJO har ændret sig med +0.19% i løbet af den sidste time, -0.88% i løbet af 24 timer og -24.42% i løbet af de seneste 7 dage. Det giver dig et hurtigt overblik over den seneste prisudvikling og markedsdynamik på MEXC.

Ninjas in Pyjamas (DOJO) Markedsinformation

Markedsværdi $ 92.84K$ 92.84K $ 92.84K Volumen (24 timer) ---- -- Fuldt udvandet markedsværdi $ 845.36K$ 845.36K $ 845.36K Cirkulationsforsyning 549.14K 549.14K 549.14K Samlet Udbud 5,000,000.0 5,000,000.0 5,000,000.0

Den nuværende markedsværdi på Ninjas in Pyjamas er $ 92.84K, med en 24-timers handelsvolumen på --. Det cirkulerende forsyning af DOJO er 549.14K, med et samlet udbud på 5000000.0. Dens fuldstændigt udvandet værdi (FDV) er $ 845.36K.