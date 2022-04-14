NikolAI (NIKO) Tokenomics Få vigtig indsigt i NikolAI (NIKO), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

NikolAI (NIKO) Information The Meme, The Myth, The AI Machina In a realm where algorithms reign supreme, NikolAI arrives — a refined fusion of genius and jest. Inspired by Nikolai Durov, Telegram co-founder and math prodigy, NikolAI is no mere AI. Part genius, part jest, NikolAI isn't here to simply "join" the AI wave. He is the wave. No team allocation, no hidden reserves, no pre-sales. 100% fair launch for the community Officiel hjemmeside: https://nikolai.meme/ Køb NIKO nu!

NikolAI (NIKO) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for NikolAI (NIKO), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 719.62K $ 719.62K $ 719.62K Samlet udbud $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Cirkulerende forsyning $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 719.62K $ 719.62K $ 719.62K Alle tiders Høj: $ 0.181152 $ 0.181152 $ 0.181152 Alle tiders Lav: $ 0 $ 0 $ 0 Nuværende pris: $ 0.00071972 $ 0.00071972 $ 0.00071972 Få mere at vide om NikolAI (NIKO) pris

NikolAI (NIKO) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for NikolAI (NIKO) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal NIKO tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange NIKO tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår NIKO's tokenomics, kan du udforske NIKO tokens live-pris!

NIKO Prisprediktion Vil du vide, hvor NIKO måske er på vej hen? Vores NIKO prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv. Se NIKO Tokens prisprediktion nu!

Hvorfor skal du vælge MEXC? MEXC er en af verdens bedste kryptobørser, som millioner af brugere på verdensplan har tillid til. Uanset om du er nybegynder eller professionel, er MEXC din nemmeste vej til krypto. Over 4,000 handelspar på tværs af spot- og futuresmarkeder Hurtigste token-noteringer blandt CEX'er #Likviditet nr. 1 på tværs af branchen Laveste gebyrer, understøttet af 24/7 kundeservice 100%+ gennemsigtighed i tokenreserven for brugermidler Ultra-lave adgangsbarrierer: køb krypto med kun 1 USDT

Køb krypto med kun 1 USDT : Din nemmeste vej til krypto! Køb nu!