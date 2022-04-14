NIKITA by Virtuals (NIKITA) Tokenomics Få vigtig indsigt i NIKITA by Virtuals (NIKITA), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

NIKITA by Virtuals (NIKITA) Information Nikita is a Virtuals-based AI agent designed to empower individuals with AI-driven alpha, project evaluations, ecosystem sentiment, and Crypto Twitter analysis. It offers market sentiment insights, advanced project discovery and analysis tools, an AI market-intelligence terminal, and inter-agent interactions. With a focus on delivering actionable insights, Nikita supports informed decision-making and adapts to the evolving needs of the ecosystem. Officiel hjemmeside: https://nikita-agent.xyz/ Køb NIKITA nu!

NIKITA by Virtuals (NIKITA) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for NIKITA by Virtuals (NIKITA), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 59.13K $ 59.13K $ 59.13K Samlet udbud $ 997.29M $ 997.29M $ 997.29M Cirkulerende forsyning $ 997.29M $ 997.29M $ 997.29M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 59.13K $ 59.13K $ 59.13K Alle tiders Høj: $ 0.00803046 $ 0.00803046 $ 0.00803046 Alle tiders Lav: $ 0 $ 0 $ 0 Nuværende pris: $ 0 $ 0 $ 0 Få mere at vide om NIKITA by Virtuals (NIKITA) pris

NIKITA by Virtuals (NIKITA) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for NIKITA by Virtuals (NIKITA) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal NIKITA tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange NIKITA tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår NIKITA's tokenomics, kan du udforske NIKITA tokens live-pris!

NIKITA Prisprediktion Vil du vide, hvor NIKITA måske er på vej hen? Vores NIKITA prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv. Se NIKITA Tokens prisprediktion nu!

