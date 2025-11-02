Nikepig (NIKEPIG) Prisoplysninger (USD)

24-timers prisændringsområde: $ 0.0015295 $ 0.0015295 $ 0.0015295 24H lav $ 0.00169617 $ 0.00169617 $ 0.00169617 24H høj 24H lav $ 0.0015295$ 0.0015295 $ 0.0015295 24H høj $ 0.00169617$ 0.00169617 $ 0.00169617 All Time High $ 0.01797996$ 0.01797996 $ 0.01797996 Laveste pris $ 0.00117187$ 0.00117187 $ 0.00117187 Prisændring (1H) +0.44% Prisændring (1D) -8.51% Prisændring (7D) -12.43% Prisændring (7D) -12.43%

Nikepig (NIKEPIG) realtidsprisen er $0.00154038. I løbet af de sidste 24 timer har NIKEPIG handlet mellem et lavpunkt på $ 0.0015295 og et højdepunkt på $ 0.00169617, hvilket viser aktiv markedsvolatilitet. NIKEPIGs højeste pris nogensinde er $ 0.01797996, mens den laveste pris nogensinde er $ 0.00117187.

Når det gælder kortsigtet performance, NIKEPIG har ændret sig med +0.44% i løbet af den sidste time, -8.51% i løbet af 24 timer og -12.43% i løbet af de seneste 7 dage. Det giver dig et hurtigt overblik over den seneste prisudvikling og markedsdynamik på MEXC.

Nikepig (NIKEPIG) Markedsinformation

Markedsværdi $ 1.39M$ 1.39M $ 1.39M Volumen (24 timer) ---- -- Fuldt udvandet markedsværdi $ 1.39M$ 1.39M $ 1.39M Cirkulationsforsyning 899.72M 899.72M 899.72M Samlet Udbud 899,717,800.0 899,717,800.0 899,717,800.0

Den nuværende markedsværdi på Nikepig er $ 1.39M, med en 24-timers handelsvolumen på --. Det cirkulerende forsyning af NIKEPIG er 899.72M, med et samlet udbud på 899717800.0. Dens fuldstændigt udvandet værdi (FDV) er $ 1.39M.