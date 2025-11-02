UdvekslingDEX+
Den direkte Nikepig pris i dag er 0.00154038 USD. Følg med i realtid NIKEPIG til USD i prisopdateringer, live-diagrammer, markedsværdi, 24-timers volumen og meget mere. Udforsk NIKEPIG prisudviklingen nemt hos MEXC nu.

Mere om NIKEPIG

NIKEPIG Prisinfo

Hvad er NIKEPIG

NIKEPIG Whitepaper

NIKEPIG Officiel hjemmeside

NIKEPIG Tokenomics

NIKEPIG Prisprognose

Nikepig Logo

Nikepig Pris (NIKEPIG)

Ikke noteret

1 NIKEPIG til USD direkte pris:

$0.00154038
$0.00154038$0.00154038
-8.50%1D
mexc
Disse token-data stammer fra tredjeparter. MEXC fungerer udelukkende som en informationsaggregator. Udforsk andre noterede tokens på MEXC Spot markedet!
USD
Nikepig (NIKEPIG) Live prisdiagram
Siden er sidst opdateret: 2025-11-02 08:20:14 (UTC+8)

Nikepig (NIKEPIG) Prisoplysninger (USD)

24-timers prisændringsområde:
$ 0.0015295
$ 0.0015295$ 0.0015295
24H lav
$ 0.00169617
$ 0.00169617$ 0.00169617
24H høj

$ 0.0015295
$ 0.0015295$ 0.0015295

$ 0.00169617
$ 0.00169617$ 0.00169617

$ 0.01797996
$ 0.01797996$ 0.01797996

$ 0.00117187
$ 0.00117187$ 0.00117187

+0.44%

-8.51%

-12.43%

-12.43%

Nikepig (NIKEPIG) realtidsprisen er $0.00154038. I løbet af de sidste 24 timer har NIKEPIG handlet mellem et lavpunkt på $ 0.0015295 og et højdepunkt på $ 0.00169617, hvilket viser aktiv markedsvolatilitet. NIKEPIGs højeste pris nogensinde er $ 0.01797996, mens den laveste pris nogensinde er $ 0.00117187.

Når det gælder kortsigtet performance, NIKEPIG har ændret sig med +0.44% i løbet af den sidste time, -8.51% i løbet af 24 timer og -12.43% i løbet af de seneste 7 dage. Det giver dig et hurtigt overblik over den seneste prisudvikling og markedsdynamik på MEXC.

Nikepig (NIKEPIG) Markedsinformation

$ 1.39M
$ 1.39M$ 1.39M

--
----

$ 1.39M
$ 1.39M$ 1.39M

899.72M
899.72M 899.72M

899,717,800.0
899,717,800.0 899,717,800.0

Den nuværende markedsværdi på Nikepig er $ 1.39M, med en 24-timers handelsvolumen på --. Det cirkulerende forsyning af NIKEPIG er 899.72M, med et samlet udbud på 899717800.0. Dens fuldstændigt udvandet værdi (FDV) er $ 1.39M.

Nikepig (NIKEPIG) Prishistorik USD

I løbet af i dag var prisændringen af Nikepig til USD $ -0.000143350514562389.
I de sidste 30 dage var prisændringen af Nikepig til USD $ -0.0003225933.
I de sidste 60 dage var prisændringen af Nikepig til USD $ -0.0005451355.
I de sidste 90 dage var prisændringen af Nikepig til USD $ -0.0010616121249786806.

PeriodeForandring (USD)Forandring (%)
I dag$ -0.000143350514562389-8.51%
30 dage$ -0.0003225933-20.94%
60 dage$ -0.0005451355-35.38%
90 dage$ -0.0010616121249786806-40.79%

Hvad er Nikepig (NIKEPIG)

NikePig ($NIKEPIG) is a community-driven meme coin on the Cardano blockchain, born from a viral tweet by Cardano founder Charles Hoskinson about his rescued pet pig, Nike. Initially an abused pig, Nike suffered neglect, even being fed bacon by his former owner. Charles stepped in, adopting him and giving him a loving new home at Hoskinson Ranch, where he has since thrived under attentive care.

This heartwarming rescue story fuels $NIKEPIG’s spirit, making it a beloved symbol of community, resilience, and wholesome degeneracy across the ecosystem.

As one of only three Charles-affiliated tokens, it holds a unique spot in Cardano’s history. Launched fairly with 0% creator allocation, it leverages Cardano’s efficient, low-fee network, ensuring accessibility for everyday users to join the fun and support this inspiring journey.

MEXC er den førende kryptovalutaudveksling, der er betroet af over 10 millioner brugere verden over. Den er kendt som børsen med det bredeste udvalg af tokens, de hurtigste token-noteringer og de laveste handelsgebyrer på markedet. Kom med i MEXC nu for at opleve topniveau af likviditet og de mest konkurrencedygtige gebyrer på markedet!

Nikepig (NIKEPIG) Ressource

Hvidbog
Officiel hjemmeside

Nikepig Prisprediktion (USD)

Hvor meget vil Nikepig (NIKEPIG) være værd i USD i morgen, i næste uge eller i næste måned? Hvad kan dine Nikepig (NIKEPIG) aktiver blive vurderet til i 2025, 2026, 2027, 2028 - eller endda om 10 eller 20 år? Brug vores prisprediktionsværktøj til at udforske både kortsigtede og langsigtede prognoser for Nikepig.

Tjek Nikepig prisprediktion nu!

NIKEPIG til lokale valutaer

Nikepig (NIKEPIG) Tokenomics

At forstå tokenomics for Nikepig (NIKEPIG) kan give dybere indsigt i dets langvarige værdi og vækstpotentiale. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan udbuddet styres, afslører tokenomics kernestrukturen i et projekts økonomi. Få mere at vide om NIKEPIG Tokens omfattende tokenomics nu!

Folk spørger også om: Andre spørgsmål om Nikepig (NIKEPIG)

Hvor meget er Nikepig (NIKEPIG) værd i dag?
Den direkte NIKEPIG pris i USD er 0.00154038 USD og opdateres i realtid med de nyeste markedsdata.
Hvad er den aktuelle NIKEPIG til USD pris?
Den aktuelle pris på NIKEPIGtil USD er $ 0.00154038. Tjek MEXC Converter for nøjagtig konvertering af token.
Hvad er markedsværdien af Nikepig?
Markedsværdien for NIKEPIG er $ 1.39M USD. Markedsværdi = aktuel pris × cirkulerende forsyning. Den angiver tokenets samlede markedsværdi og placering.
Hvad er den cirkulerende forsyning af NIKEPIG?
Den cirkulerende forsyning af NIKEPIG er 899.72M USD.
Hvad var all-time high (ATH) prisen på NIKEPIG?
NIKEPIG opnåede en ATH-pris på 0.01797996 USD.
Hvad var den laveste pris nogensinde (ATL) på NIKEPIG?
NIKEPIG så en ATL-pris på 0.00117187 USD.
Hvad er handelsvolumen for NIKEPIG?
Direkte 24-timers handelsvolumen for NIKEPIG er -- USD.
Bliver NIKEPIG højere i år?
NIKEPIG kan blive højere i år afhængigt af markedsforholdene og projektudviklingen. Se NIKEPIG prisprediktion for en mere dybdegående analyse.
Siden er sidst opdateret: 2025-11-02 08:20:14 (UTC+8)

Nikepig (NIKEPIG) Vigtige brancheopdateringer

Tid (UTC+8)TypeInformation
11-01 15:13:00Brancheopdateringer
Bitcoins månedlige lys for oktober lukkede ned med 3,69%, hvilket markerer den tredje faldende oktober i historien
11-01 13:14:00Brancheopdateringer
Kryptomarkedet viser let opvarmning, alle tre store amerikanske aktieindekser registrerer mindst seks på hinanden følgende månedlige stigninger
10-31 18:37:21Brancheopdateringer
Krypto Frygt & Grådighed Indeks i øjeblikket på 29, markedsstemningen forbliver i "Frygt"
10-31 15:48:21Brancheopdateringer
Data: Handelsvolumen på CEX i dette krypto-bullmarked er stadig langt under niveauet fra 2021
10-31 05:09:00Brancheopdateringer
$1,134 milliarder likvideret på tværs af markedet i de seneste 24 timer, hovedsageligt lange positioner
10-31 01:38:24Ekspertindsigt
Besent: Værdsætter Feds rentenedsættelse på 25 basispoint, men er ikke tilfreds med ordlyden

Ansvarsfraskrivelse

Kryptovalutapriser er underlagt høje markedsrisici og prisvolatilitet. Du bør investere i projekter og produkter, som du er bekendt med, og hvor du forstår de involverede risici. Du bør nøje overveje din investeringserfaring, økonomiske situation, investeringsmål og risikotolerance og konsultere en uafhængig finansiel rådgiver, før du foretager nogen investering. Dette materiale skal ikke opfattes som finansiel rådgivning. Tidligere resultater er ikke en pålidelig indikator for fremtidige resultater. Værdien af din investering kan gå ned såvel som op, og du får muligvis ikke det investerede beløb tilbage. Du er alene ansvarlig for dine investeringsbeslutninger. MEXC er ikke ansvarlig for eventuelle tab, du måtte lide. For mere information henvises til vores vilkår for brug og risikoadvarsel. Bemærk også, at data relateret til den ovennævnte kryptovaluta præsenteret her (såsom dens aktuelle live-pris) er baseret på tredjepartskilder. De præsenteres for dig på "som de er"-basis og kun til informationsformål, uden repræsentation eller garanti af nogen art. Links til tredjepartswebsteder er heller ikke under MEXC's kontrol. MEXC er ikke ansvarlig for pålideligheden og nøjagtigheden af sådanne tredjepartswebsteder og deres indhold.

