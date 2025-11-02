NianNian (NIANNIAN) Prisoplysninger (USD)

24-timers prisændringsområde: 24H lav $ 0.00213431 24H høj $ 0.00251998 All Time High $ 0.00997572 Laveste pris $ 0 Prisændring (1H) +0.50% Prisændring (1D) -3.55% Prisændring (7D) -23.35%

NianNian (NIANNIAN) realtidsprisen er $0.00243041. I løbet af de sidste 24 timer har NIANNIAN handlet mellem et lavpunkt på $ 0.00213431 og et højdepunkt på $ 0.00251998, hvilket viser aktiv markedsvolatilitet. NIANNIANs højeste pris nogensinde er $ 0.00997572, mens den laveste pris nogensinde er $ 0.

Når det gælder kortsigtet performance, NIANNIAN har ændret sig med +0.50% i løbet af den sidste time, -3.55% i løbet af 24 timer og -23.35% i løbet af de seneste 7 dage. Det giver dig et hurtigt overblik over den seneste prisudvikling og markedsdynamik på MEXC.

NianNian (NIANNIAN) Markedsinformation

Markedsværdi $ 2.28M Volumen (24 timer) -- Fuldt udvandet markedsværdi $ 2.28M Cirkulationsforsyning 936.35M Samlet Udbud 936,350,885.646156

Den nuværende markedsværdi på NianNian er $ 2.28M, med en 24-timers handelsvolumen på --. Det cirkulerende forsyning af NIANNIAN er 936.35M, med et samlet udbud på 936350885.646156. Dens fuldstændigt udvandet værdi (FDV) er $ 2.28M.