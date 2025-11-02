UdvekslingDEX+
Den direkte NianNian pris i dag er 0.00243041 USD. Følg med i realtid NIANNIAN til USD i prisopdateringer, live-diagrammer, markedsværdi, 24-timers volumen og meget mere. Udforsk NIANNIAN prisudviklingen nemt hos MEXC nu.

$0.00243042
NianNian (NIANNIAN) Prisoplysninger (USD)

24-timers prisændringsområde:
$ 0.00213431
24H lav
$ 0.00251998
24H høj

$ 0.00213431
$ 0.00251998
$ 0.00997572
$ 0
+0.50%

-3.55%

-23.35%

-23.35%

NianNian (NIANNIAN) realtidsprisen er $0.00243041. I løbet af de sidste 24 timer har NIANNIAN handlet mellem et lavpunkt på $ 0.00213431 og et højdepunkt på $ 0.00251998, hvilket viser aktiv markedsvolatilitet. NIANNIANs højeste pris nogensinde er $ 0.00997572, mens den laveste pris nogensinde er $ 0.

Når det gælder kortsigtet performance, NIANNIAN har ændret sig med +0.50% i løbet af den sidste time, -3.55% i løbet af 24 timer og -23.35% i løbet af de seneste 7 dage. Det giver dig et hurtigt overblik over den seneste prisudvikling og markedsdynamik på MEXC.

NianNian (NIANNIAN) Markedsinformation

$ 2.28M
--
$ 2.28M
936.35M
936,350,885.646156
Den nuværende markedsværdi på NianNian er $ 2.28M, med en 24-timers handelsvolumen på --. Det cirkulerende forsyning af NIANNIAN er 936.35M, med et samlet udbud på 936350885.646156. Dens fuldstændigt udvandet værdi (FDV) er $ 2.28M.

NianNian (NIANNIAN) Prishistorik USD

I løbet af i dag var prisændringen af NianNian til USD $ 0.
I de sidste 30 dage var prisændringen af NianNian til USD $ -0.0006880823.
I de sidste 60 dage var prisændringen af NianNian til USD $ +0.0002417681.
I de sidste 90 dage var prisændringen af NianNian til USD $ +0.0005896364741401253.

PeriodeForandring (USD)Forandring (%)
I dag$ 0-3.55%
30 dage$ -0.0006880823-28.31%
60 dage$ +0.0002417681+9.95%
90 dage$ +0.0005896364741401253+32.03%

Hvad er NianNian (NIANNIAN)

📚 Over 80 educational stories have been published on Giggle Academy, the free learning platform founded by “Big Cousin” CZ. These stories are simple, heartwarming, and help children aged 1–12 learn languages, explore the world, and grow with kindness.

🌍 Active in 16+ countries including Vietnam, Laos, Thailand, Bangladesh, Pakistan, India, Iraq, Nigeria, Uganda, and more — across 50+ real-world learning sites such as schools, temples, and underserved communities.

🎨 100 limited-edition NFTs were sold out, raising 8 BNB, with 100% of funds donated to Binance Charity.

🫶 Over $5,000 has already been used for learning materials, community classes, and local support - supporting books, meals, and educational tools for disadvantaged children. 💡 5 projectors have been donated to remote educators. 🐤 And “Cousin CZ” has interacted with the NianNian community over 10 times, affirming the project’s real impact and dedication.

👉 Together, we are building a future where knowledge and kindness become a legacy for generations to come.

NianNian is the only project on BNB Chain truly pioneering in education and charity — and proudly stands as the No.1 contributor of educational stories on Giggle Academy.

MEXC er den førende kryptovalutaudveksling, der er betroet af over 10 millioner brugere verden over. Den er kendt som børsen med det bredeste udvalg af tokens, de hurtigste token-noteringer og de laveste handelsgebyrer på markedet. Kom med i MEXC nu for at opleve topniveau af likviditet og de mest konkurrencedygtige gebyrer på markedet!

NianNian (NIANNIAN) Ressource

Officiel hjemmeside

NianNian Prisprediktion (USD)

Hvor meget vil NianNian (NIANNIAN) være værd i USD i morgen, i næste uge eller i næste måned? Hvad kan dine NianNian (NIANNIAN) aktiver blive vurderet til i 2025, 2026, 2027, 2028 - eller endda om 10 eller 20 år? Brug vores prisprediktionsværktøj til at udforske både kortsigtede og langsigtede prognoser for NianNian.

Tjek NianNian prisprediktion nu!

NIANNIAN til lokale valutaer

NianNian (NIANNIAN) Tokenomics

At forstå tokenomics for NianNian (NIANNIAN) kan give dybere indsigt i dets langvarige værdi og vækstpotentiale. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan udbuddet styres, afslører tokenomics kernestrukturen i et projekts økonomi. Få mere at vide om NIANNIAN Tokens omfattende tokenomics nu!

Folk spørger også om: Andre spørgsmål om NianNian (NIANNIAN)

Hvor meget er NianNian (NIANNIAN) værd i dag?
Den direkte NIANNIAN pris i USD er 0.00243041 USD og opdateres i realtid med de nyeste markedsdata.
Hvad er den aktuelle NIANNIAN til USD pris?
Den aktuelle pris på NIANNIANtil USD er $ 0.00243041. Tjek MEXC Converter for nøjagtig konvertering af token.
Hvad er markedsværdien af NianNian?
Markedsværdien for NIANNIAN er $ 2.28M USD. Markedsværdi = aktuel pris × cirkulerende forsyning. Den angiver tokenets samlede markedsværdi og placering.
Hvad er den cirkulerende forsyning af NIANNIAN?
Den cirkulerende forsyning af NIANNIAN er 936.35M USD.
Hvad var all-time high (ATH) prisen på NIANNIAN?
NIANNIAN opnåede en ATH-pris på 0.00997572 USD.
Hvad var den laveste pris nogensinde (ATL) på NIANNIAN?
NIANNIAN så en ATL-pris på 0 USD.
Hvad er handelsvolumen for NIANNIAN?
Direkte 24-timers handelsvolumen for NIANNIAN er -- USD.
Bliver NIANNIAN højere i år?
NIANNIAN kan blive højere i år afhængigt af markedsforholdene og projektudviklingen. Se NIANNIAN prisprediktion for en mere dybdegående analyse.
Siden er sidst opdateret: 2025-11-02 08:20:07 (UTC+8)

Ansvarsfraskrivelse

$109,943.19

$3,865.31

$0.02770

$185.41

$1.0002

$109,943.19

$3,865.31

$185.41

$71.64

$19.827

$0.00000

$0.00000

$0.00000

$0.00000

$0.07333

$0.000000000000000000000018

$0.0042000

$0.00005387

$0.000275

$0.0021

