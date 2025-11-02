Nia (NIA) Prisoplysninger (USD)

24-timers prisændringsområde: $ 0.293559 24H lav $ 0.304986 24H høj Prisændring (1H) +0.78% Prisændring (1D) -2.10% Prisændring (7D) -4.32%

Nia (NIA) realtidsprisen er $0.297046. I løbet af de sidste 24 timer har NIA handlet mellem et lavpunkt på $ 0.293559 og et højdepunkt på $ 0.304986, hvilket viser aktiv markedsvolatilitet. NIAs højeste pris nogensinde er $ 0.9085, mens den laveste pris nogensinde er $ 0.223366.

Når det gælder kortsigtet performance, NIA har ændret sig med +0.78% i løbet af den sidste time, -2.10% i løbet af 24 timer og -4.32% i løbet af de seneste 7 dage. Det giver dig et hurtigt overblik over den seneste prisudvikling og markedsdynamik på MEXC.

Nia (NIA) Markedsinformation

Markedsværdi $ 89.16K Volumen (24 timer) -- Fuldt udvandet markedsværdi $ 297.19K Cirkulationsforsyning 300.00K Samlet Udbud 1,000,000.0

Den nuværende markedsværdi på Nia er $ 89.16K, med en 24-timers handelsvolumen på --. Det cirkulerende forsyning af NIA er 300.00K, med et samlet udbud på 1000000.0. Dens fuldstændigt udvandet værdi (FDV) er $ 297.19K.