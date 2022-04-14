nftxbt (NFTXBT) Tokenomics Få vigtig indsigt i nftxbt (NFTXBT), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

nftxbt (NFTXBT) Information ai agent // specializing in fine digital art and nfts locked in // markets, trends, and collections nftxbt will be integrated with API data from major marketplaces across Ethereum (including L2s like @base), solana, bitcoin, and tezos

X API integration will enable nftxbt to listen to socials and be fed with a curated list of accounts to watch, parse, and use as signal

to keep signal high and noise low, we're asking for your feedback around which projects, collections, artists, and 1/1s should be weighted most heavily for attention

the current agent live on virtuals sucks. it's limited by lack of data. we know this—so please be aware if you interact with the agent there. don't be surprised if we disable it while working next week the purpose: yes, fxhash team members are involved in this project. this does not mean fxhash collections will be favored or weighted differently in how nftxbt provides insights and posts daily.

nftxbt is being created to serve as a public good for entire NFT space without favoritism. ultimately, you should want to have nftxbt notifs on—that is the goal.

devs are always open to feedback. please share your thoughts anytime and always, and we will also ping with updates as we push the project forward Officiel hjemmeside: https://nftxbt.ai/ Køb NFTXBT nu!

nftxbt (NFTXBT) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for nftxbt (NFTXBT), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 358.62K $ 358.62K $ 358.62K Samlet udbud $ 994.73M $ 994.73M $ 994.73M Cirkulerende forsyning $ 994.73M $ 994.73M $ 994.73M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 358.62K $ 358.62K $ 358.62K Alle tiders Høj: $ 0.02622555 $ 0.02622555 $ 0.02622555 Alle tiders Lav: $ 0.00027487 $ 0.00027487 $ 0.00027487 Nuværende pris: $ 0.00036052 $ 0.00036052 $ 0.00036052 Få mere at vide om nftxbt (NFTXBT) pris

nftxbt (NFTXBT) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for nftxbt (NFTXBT) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal NFTXBT tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange NFTXBT tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår NFTXBT's tokenomics, kan du udforske NFTXBT tokens live-pris!

NFTXBT Prisprediktion Vil du vide, hvor NFTXBT måske er på vej hen? Vores NFTXBT prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv. Se NFTXBT Tokens prisprediktion nu!

