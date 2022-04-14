NFTify (N1) Tokenomics Få vigtig indsigt i NFTify (N1), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

NFTify (N1) Information NFTify allows small businesses to create their own NFT store without coding; helps NFT authors issue NFT easily and detect fake/similar content for copyright protection purposes; provides NFT collectors with a platform to transact at a much lower cost. Officiel hjemmeside: https://nftify.network/ Køb N1 nu!

NFTify (N1) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for NFTify (N1), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 67.18K $ 67.18K $ 67.18K Samlet udbud $ 200.00M $ 200.00M $ 200.00M Cirkulerende forsyning $ 20.36M $ 20.36M $ 20.36M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 659.81K $ 659.81K $ 659.81K Alle tiders Høj: $ 0.220832 $ 0.220832 $ 0.220832 Alle tiders Lav: $ 0.00123037 $ 0.00123037 $ 0.00123037 Nuværende pris: $ 0.00329906 $ 0.00329906 $ 0.00329906 Få mere at vide om NFTify (N1) pris

NFTify (N1) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for NFTify (N1) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal N1 tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange N1 tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår N1's tokenomics, kan du udforske N1 tokens live-pris!

