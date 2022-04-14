NFTBooks (NFTBS) Tokenomics Få vigtig indsigt i NFTBooks (NFTBS), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

NFTBooks (NFTBS) Information NFTBooks will create a platform for all book lovers to access and use the system easily. One of our strongest obligations is to create a platform so simple and easy to use and access that not only crypto literates will understand, but for everyone to operate. Not only smartphones, tablets, computers, but any device that can open NFTBooks application will be able to access and use our platform. We will be able to develop low-cost devices that have the simplest components (e.g., Atmel AVR32) but still have access to NFTBooks to take advantage of reuse in reading. This could make the coverage of NFTBooks better than the original book. Head Office: Level 8, 25 Restwell Street, Bankstown, NSW, 2200, Australia. Telephone: +61 2 9709 5070 Officiel hjemmeside: https://nftbooks.info/ Køb NFTBS nu!

NFTBooks (NFTBS) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for NFTBooks (NFTBS), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 23.22K $ 23.22K $ 23.22K Samlet udbud $ 100.00T $ 100.00T $ 100.00T Cirkulerende forsyning $ 53.48T $ 53.48T $ 53.48T FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 43.42K $ 43.42K $ 43.42K Alle tiders Høj: $ 0 $ 0 $ 0 Alle tiders Lav: $ 0 $ 0 $ 0 Nuværende pris: $ 0 $ 0 $ 0 Få mere at vide om NFTBooks (NFTBS) pris

NFTBooks (NFTBS) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for NFTBooks (NFTBS) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal NFTBS tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange NFTBS tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår NFTBS's tokenomics, kan du udforske NFTBS tokens live-pris!

