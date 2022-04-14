NFT Art Finance (NFTART) Tokenomics Få vigtig indsigt i NFT Art Finance (NFTART), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

NFT Art Finance (NFTART) Information NFTART is a deflationary utility token on BSC powering the NFT ecosystem enter. The tokenomics rewards holders with a passive income where 5% is redistributed and 5% is burnt on every transaction on the blockchain. NFTART was stealth launched late March 2021 with no pre-sale. The smart contract ownership of the token is renounced, and all codes are audited externally for the investors’ safety. enter.art & enter.audio are the first platforms where NFTART is used as the utility token, but plans for the future are big and stretch far. On the Enter platforms you will find free and easy access features for everything you need as an NFT artist. The only fees you have to consider are BSC transactional fees, which are very low compared to other networks. You can choose up to 20% royalties on all future resales of your art, making sure that your wallet holdings increase with the value of your works. Enter offer easy access to minting, built-in royalty splitting, the ability to mint up to 20.000 NFTs at once, and has already been established as a go-to place for visual NFT art on Binance Smart Chain. The ecosystem is being built by the Norwegian crypto and tech company Enter. The team is public. Officiel hjemmeside: https://www.nft-art.finance/ Køb NFTART nu!

NFT Art Finance (NFTART) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for NFT Art Finance (NFTART), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 293.90K $ 293.90K $ 293.90K Samlet udbud $ 100,000.00T $ 100,000.00T $ 100,000.00T Cirkulerende forsyning $ 24,930.01T $ 24,930.01T $ 24,930.01T FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 1.18M $ 1.18M $ 1.18M Alle tiders Høj: $ 0 $ 0 $ 0 Alle tiders Lav: $ 0 $ 0 $ 0 Nuværende pris: $ 0 $ 0 $ 0 Få mere at vide om NFT Art Finance (NFTART) pris

NFT Art Finance (NFTART) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for NFT Art Finance (NFTART) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal NFTART tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange NFTART tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår NFTART's tokenomics, kan du udforske NFTART tokens live-pris!

