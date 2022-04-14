NFsTay (STAY) Tokenomics Få vigtig indsigt i NFsTay (STAY), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

NFsTay (STAY) Information property management experience in the UK, NFsTay is a unique platform that integrates the realms of short-term accommodation rentals with blockchain technology. The platform offers an innovative approach to managing short-term rental properties by leveraging NFT memberships and STAY tokens. NFsTay's core offering is its NFT, which represents a membership, providing exclusive benefits and privileges to its members. By purchasing an NFT, travellers gain access to a premium travellers club, allowing them to participate in the token economy. This membership not only offers a sense of community but also provides tangible rewards that can be utilized within the NFsTay ecosystem. The STAY token serves as the digital currency within the NFsTay platform, offering a convenient and secure payment method for booking accommodations. If you don't intend to use your tokens for travel, you can sell them using the Decentralized Exchange: PancakeSwap, converting them into cash. NFsTay aims to create a seamless and rewarding experience for travellers while leveraging the power of blockchain and cryptocurrency. By integrating NFT memberships and STAY tokens into its platform, NFsTay offers an innovative solution that benefits both its members and property owners, reinforcing its commitment to revolutionizing the short-term accommodation rental industry. Officiel hjemmeside: https://nfstay.com/ Hvidbog: https://docs.nfstay.com/ Køb STAY nu!

NFsTay (STAY) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for NFsTay (STAY), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Samlet udbud $ 10.77M $ 10.77M $ 10.77M Cirkulerende forsyning $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 1.63K $ 1.63K $ 1.63K Alle tiders Høj: $ 0.121924 $ 0.121924 $ 0.121924 Alle tiders Lav: $ 0 $ 0 $ 0 Nuværende pris: $ 0.00015148 $ 0.00015148 $ 0.00015148 Få mere at vide om NFsTay (STAY) pris

NFsTay (STAY) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for NFsTay (STAY) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal STAY tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange STAY tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår STAY's tokenomics, kan du udforske STAY tokens live-pris!

STAY Prisprediktion Vil du vide, hvor STAY måske er på vej hen? Vores STAY prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv.

