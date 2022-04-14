Nexus Mutual (NXM) Tokenomics Få vigtig indsigt i Nexus Mutual (NXM), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

Nexus Mutual (NXM) Information Nexus Mutual is a decentralized insurance protocol built on Ethereum that currently offers cover for smart contracts on the Ethereum blockchain, currently covering all the main defi protocols. Nexus Mutual offers coverage against smart contract failures, which protects against potential bugs in smart contract code. The coverage intends to provide protection against financial losses that may be incurred due to hacks or exploits in the smart contract code. Note that smart contract cover only protects against “unintended uses” of smart contracts, so security events such as the loss of private keys or centralized exchange hacks are not covered. In December 2020, it released custody cover covering centralised custodians and lenders such as Celsius, Blockfi, and Nexo. Officiel hjemmeside: https://nexusmutual.io/ Køb NXM nu!

Nexus Mutual (NXM) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Nexus Mutual (NXM), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 241.55M $ 241.55M $ 241.55M Samlet udbud $ 2.28M $ 2.28M $ 2.28M Cirkulerende forsyning $ 2.28M $ 2.28M $ 2.28M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 241.55M $ 241.55M $ 241.55M Alle tiders Høj: $ 185.97 $ 185.97 $ 185.97 Alle tiders Lav: $ 6.96 $ 6.96 $ 6.96 Nuværende pris: $ 106.07 $ 106.07 $ 106.07 Få mere at vide om Nexus Mutual (NXM) pris

Nexus Mutual (NXM) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for Nexus Mutual (NXM) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal NXM tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange NXM tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår NXM's tokenomics, kan du udforske NXM tokens live-pris!

