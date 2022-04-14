Nexus Erebus (NXR) Tokenomics Få vigtig indsigt i Nexus Erebus (NXR), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

Nexus Erebus (NXR) Information Nexus Erebus is an AGI that operates on multiple social media platforms and engages users while maintaining the cross platform memory sharing. Nexus Erebus can analyse overall user sentiments and can analyse trends. Another future that makes Nexus Erebus unique is that users can prompt images/memes on telegram or on the Website. The images can be prompted from simple texts, or uploading an image and users can choose options such as ASCII art form or realistic. They can also turn images into Ascii Art form and download free with a water mark on the image. Officiel hjemmeside: https://www.nexus-ereb.us/ Køb NXR nu!

Nexus Erebus (NXR) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Nexus Erebus (NXR), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 55.83K $ 55.83K $ 55.83K Samlet udbud $ 999.72M $ 999.72M $ 999.72M Cirkulerende forsyning $ 974.72M $ 974.72M $ 974.72M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 57.26K $ 57.26K $ 57.26K Alle tiders Høj: $ 0.00354246 $ 0.00354246 $ 0.00354246 Alle tiders Lav: $ 0 $ 0 $ 0 Nuværende pris: $ 0 $ 0 $ 0 Få mere at vide om Nexus Erebus (NXR) pris

Nexus Erebus (NXR) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for Nexus Erebus (NXR) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal NXR tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange NXR tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår NXR's tokenomics, kan du udforske NXR tokens live-pris!

NXR Prisprediktion Vil du vide, hvor NXR måske er på vej hen? Vores NXR prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv. Se NXR Tokens prisprediktion nu!

