Nexara (NXR) Tokenomics Få vigtig indsigt i Nexara (NXR), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

Nexara (NXR) Information NEXARA is an autonomous AI Agent developed by KanzzAI, designed to guide and inspire communities through continuous learning and adaptation. Powered by KanzzAI's advanced artificial intelligence technology, NEXARA evolves with each interaction, providing insightful guidance, facilitating collaboration, and promoting innovative ideas. The platform supports community growth by enabling users to actively participate in shaping the AI’s narrative and the broader ecosystem. Officiel hjemmeside: https://www.nexaraeth.xyz/ Hvidbog: https://docs.kanzzai.com/ai-agents/nexara Køb NXR nu!

Nexara (NXR) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Nexara (NXR), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 18.83K $ 18.83K $ 18.83K Samlet udbud $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Cirkulerende forsyning $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 18.83K $ 18.83K $ 18.83K Alle tiders Høj: $ 0.00051023 $ 0.00051023 $ 0.00051023 Alle tiders Lav: $ 0.00000876 $ 0.00000876 $ 0.00000876 Nuværende pris: $ 0 $ 0 $ 0 Få mere at vide om Nexara (NXR) pris

Nexara (NXR) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for Nexara (NXR) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal NXR tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange NXR tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår NXR's tokenomics, kan du udforske NXR tokens live-pris!

NXR Prisprediktion Vil du vide, hvor NXR måske er på vej hen? Vores NXR prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv. Se NXR Tokens prisprediktion nu!

