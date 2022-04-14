Newmoney AI (NEW) Tokenomics Få vigtig indsigt i Newmoney AI (NEW), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

Newmoney AI (NEW) Information Newmoney AI is a groundbreaking financial platform that redefines how people interact with money. Powered by advanced AI, our virtual assistant, Newton, enables seamless, borderless financial transactions anytime and anywhere. Whether users want to send or request money, swap crypto, or purchase stocks, Newmoney AI integrates these actions directly into familiar platforms like WhatsApp, SMS, Telegram, and Discord — no separate apps required. Officiel hjemmeside: https://newmoney.ai/ Hvidbog: https://docs.newmoney.ai/ Køb NEW nu!

Newmoney AI (NEW) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Newmoney AI (NEW), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 5.85K $ 5.85K $ 5.85K Samlet udbud $ 999.96M $ 999.96M $ 999.96M Cirkulerende forsyning $ 925.10M $ 925.10M $ 925.10M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 6.33K $ 6.33K $ 6.33K Alle tiders Høj: $ 0.00594364 $ 0.00594364 $ 0.00594364 Alle tiders Lav: $ 0 $ 0 $ 0 Nuværende pris: $ 0 $ 0 $ 0 Få mere at vide om Newmoney AI (NEW) pris

Newmoney AI (NEW) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for Newmoney AI (NEW) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal NEW tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange NEW tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår NEW's tokenomics, kan du udforske NEW tokens live-pris!

NEW Prisprediktion Vil du vide, hvor NEW måske er på vej hen? Vores NEW prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv. Se NEW Tokens prisprediktion nu!

