NEWERA (NEWERA) Information NewEra is a groundbreaking cryptocurrency at the intersection of artificial intelligence, electronic music, and blockchain technology. Designed for a digital age that craves immersive and dynamic experiences, NewEra infuses every transaction with a beat, letting users feel the pulse of the crypto world. AI-driven algorithms generate evolving soundscapes based on real-time trading data, creating a living soundtrack that reflects the mood and energy of the market. Each interaction, from minor transactions to major market shifts, adds to an ever-changing sonic environment that goes beyond typical crypto functions, fostering an audio-driven experience unique to NewEra. Officiel hjemmeside: https://neweraonsol.xyz/ Køb NEWERA nu!

NEWERA (NEWERA) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for NEWERA (NEWERA), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 12.31K $ 12.31K $ 12.31K Samlet udbud $ 997.74M $ 997.74M $ 997.74M Cirkulerende forsyning $ 997.74M $ 997.74M $ 997.74M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 12.31K $ 12.31K $ 12.31K Alle tiders Høj: $ 0.00192322 $ 0.00192322 $ 0.00192322 Alle tiders Lav: $ 0 $ 0 $ 0 Nuværende pris: $ 0 $ 0 $ 0 Få mere at vide om NEWERA (NEWERA) pris

NEWERA (NEWERA) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for NEWERA (NEWERA) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal NEWERA tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange NEWERA tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår NEWERA's tokenomics, kan du udforske NEWERA tokens live-pris!

