UdvekslingDEX+
Køb kryptoMarkederSpotFutures500XEarnBegivenheder
Mere
Blue Chip Blitz
Den direkte New York pris i dag er 0.0000164 USD. Følg med i realtid NYC til USD i prisopdateringer, live-diagrammer, markedsværdi, 24-timers volumen og meget mere. Udforsk NYC prisudviklingen nemt hos MEXC nu.Den direkte New York pris i dag er 0.0000164 USD. Følg med i realtid NYC til USD i prisopdateringer, live-diagrammer, markedsværdi, 24-timers volumen og meget mere. Udforsk NYC prisudviklingen nemt hos MEXC nu.

Mere om NYC

NYC Prisinfo

Hvad er NYC

NYC Officiel hjemmeside

NYC Tokenomics

NYC Prisprognose

Tjen

Airdrop+

Nyheder

Blog

Lær

New York Logo

New York Pris (NYC)

Ikke noteret

1 NYC til USD direkte pris:

--
----
0.00%1D
mexc
Disse token-data stammer fra tredjeparter. MEXC fungerer udelukkende som en informationsaggregator. Udforsk andre noterede tokens på MEXC Spot markedet!
USD
New York (NYC) Live prisdiagram
Siden er sidst opdateret: 2025-11-02 13:13:41 (UTC+8)

New York (NYC) Prisoplysninger (USD)

24-timers prisændringsområde:
$ 0
$ 0$ 0
24H lav
$ 0
$ 0$ 0
24H høj

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.00017651
$ 0.00017651$ 0.00017651

$ 0.00001521
$ 0.00001521$ 0.00001521

--

--

-19.85%

-19.85%

New York (NYC) realtidsprisen er $0.0000164. I løbet af de sidste 24 timer har NYC handlet mellem et lavpunkt på $ 0 og et højdepunkt på $ 0, hvilket viser aktiv markedsvolatilitet. NYCs højeste pris nogensinde er $ 0.00017651, mens den laveste pris nogensinde er $ 0.00001521.

Når det gælder kortsigtet performance, NYC har ændret sig med -- i løbet af den sidste time, -- i løbet af 24 timer og -19.85% i løbet af de seneste 7 dage. Det giver dig et hurtigt overblik over den seneste prisudvikling og markedsdynamik på MEXC.

New York (NYC) Markedsinformation

$ 16.39K
$ 16.39K$ 16.39K

--
----

$ 16.39K
$ 16.39K$ 16.39K

999.22M
999.22M 999.22M

999,216,736.783062
999,216,736.783062 999,216,736.783062

Den nuværende markedsværdi på New York er $ 16.39K, med en 24-timers handelsvolumen på --. Det cirkulerende forsyning af NYC er 999.22M, med et samlet udbud på 999216736.783062. Dens fuldstændigt udvandet værdi (FDV) er $ 16.39K.

New York (NYC) Prishistorik USD

I løbet af i dag var prisændringen af New York til USD $ 0.
I de sidste 30 dage var prisændringen af New York til USD $ -0.0000037486.
I de sidste 60 dage var prisændringen af New York til USD $ -0.0000023941.
I de sidste 90 dage var prisændringen af New York til USD $ +0.000000122776523245713.

PeriodeForandring (USD)Forandring (%)
I dag$ 0--
30 dage$ -0.0000037486-22.85%
60 dage$ -0.0000023941-14.59%
90 dage$ +0.000000122776523245713+0.75%

Hvad er New York (NYC)

It’s a community coin to unite the greatest city in the world, New York City. Our goal is to connect the online and offline people from New York and form a great community.

Our aim is to connect all crypto enthusiasts from New York City and everyone who feels connected to New York City in any way possible. We want the token to be the center of a great movement to unite the city.

Our plan is to organize online and offline meetings where everyone can have fun, make connections and build a strong network together.

MEXC er den førende kryptovalutaudveksling, der er betroet af over 10 millioner brugere verden over. Den er kendt som børsen med det bredeste udvalg af tokens, de hurtigste token-noteringer og de laveste handelsgebyrer på markedet. Kom med i MEXC nu for at opleve topniveau af likviditet og de mest konkurrencedygtige gebyrer på markedet!

New York (NYC) Ressource

Officiel hjemmeside

New York Prisprediktion (USD)

Hvor meget vil New York (NYC) være værd i USD i morgen, i næste uge eller i næste måned? Hvad kan dine New York (NYC) aktiver blive vurderet til i 2025, 2026, 2027, 2028 - eller endda om 10 eller 20 år? Brug vores prisprediktionsværktøj til at udforske både kortsigtede og langsigtede prognoser for New York.

Tjek New York prisprediktion nu!

NYC til lokale valutaer

New York (NYC) Tokenomics

At forstå tokenomics for New York (NYC) kan give dybere indsigt i dets langvarige værdi og vækstpotentiale. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan udbuddet styres, afslører tokenomics kernestrukturen i et projekts økonomi. Få mere at vide om NYC Tokens omfattende tokenomics nu!

Folk spørger også om: Andre spørgsmål om New York (NYC)

Hvor meget er New York (NYC) værd i dag?
Den direkte NYC pris i USD er 0.0000164 USD og opdateres i realtid med de nyeste markedsdata.
Hvad er den aktuelle NYC til USD pris?
Den aktuelle pris på NYCtil USD er $ 0.0000164. Tjek MEXC Converter for nøjagtig konvertering af token.
Hvad er markedsværdien af New York?
Markedsværdien for NYC er $ 16.39K USD. Markedsværdi = aktuel pris × cirkulerende forsyning. Den angiver tokenets samlede markedsværdi og placering.
Hvad er den cirkulerende forsyning af NYC?
Den cirkulerende forsyning af NYC er 999.22M USD.
Hvad var all-time high (ATH) prisen på NYC?
NYC opnåede en ATH-pris på 0.00017651 USD.
Hvad var den laveste pris nogensinde (ATL) på NYC?
NYC så en ATL-pris på 0.00001521 USD.
Hvad er handelsvolumen for NYC?
Direkte 24-timers handelsvolumen for NYC er -- USD.
Bliver NYC højere i år?
NYC kan blive højere i år afhængigt af markedsforholdene og projektudviklingen. Se NYC prisprediktion for en mere dybdegående analyse.
Siden er sidst opdateret: 2025-11-02 13:13:41 (UTC+8)

New York (NYC) Vigtige brancheopdateringer

Tid (UTC+8)TypeInformation
11-01 15:13:00Brancheopdateringer
Bitcoins månedlige lys for oktober lukkede ned med 3,69%, hvilket markerer den tredje faldende oktober i historien
11-01 13:14:00Brancheopdateringer
Kryptomarkedet viser let opvarmning, alle tre store amerikanske aktieindekser registrerer mindst seks på hinanden følgende månedlige stigninger
10-31 18:37:21Brancheopdateringer
Krypto Frygt & Grådighed Indeks i øjeblikket på 29, markedsstemningen forbliver i "Frygt"
10-31 15:48:21Brancheopdateringer
Data: Handelsvolumen på CEX i dette krypto-bullmarked er stadig langt under niveauet fra 2021
10-31 05:09:00Brancheopdateringer
$1,134 milliarder likvideret på tværs af markedet i de seneste 24 timer, hovedsageligt lange positioner
10-31 01:38:24Ekspertindsigt
Besent: Værdsætter Feds rentenedsættelse på 25 basispoint, men er ikke tilfreds med ordlyden

Ansvarsfraskrivelse

Kryptovalutapriser er underlagt høje markedsrisici og prisvolatilitet. Du bør investere i projekter og produkter, som du er bekendt med, og hvor du forstår de involverede risici. Du bør nøje overveje din investeringserfaring, økonomiske situation, investeringsmål og risikotolerance og konsultere en uafhængig finansiel rådgiver, før du foretager nogen investering. Dette materiale skal ikke opfattes som finansiel rådgivning. Tidligere resultater er ikke en pålidelig indikator for fremtidige resultater. Værdien af din investering kan gå ned såvel som op, og du får muligvis ikke det investerede beløb tilbage. Du er alene ansvarlig for dine investeringsbeslutninger. MEXC er ikke ansvarlig for eventuelle tab, du måtte lide. For mere information henvises til vores vilkår for brug og risikoadvarsel. Bemærk også, at data relateret til den ovennævnte kryptovaluta præsenteret her (såsom dens aktuelle live-pris) er baseret på tredjepartskilder. De præsenteres for dig på "som de er"-basis og kun til informationsformål, uden repræsentation eller garanti af nogen art. Links til tredjepartswebsteder er heller ikke under MEXC's kontrol. MEXC er ikke ansvarlig for pålideligheden og nøjagtigheden af sådanne tredjepartswebsteder og deres indhold.

HED

Trendende kryptovalutaer får i øjeblikket betydelig opmærksomhed på markedet

Bitcoin Logo

Bitcoin

BTC

$110,445.30
$110,445.30$110,445.30

+0.14%

Ethereum Logo

Ethereum

ETH

$3,899.14
$3,899.14$3,899.14

+0.09%

PayAI Network Logo

PayAI Network

PAYAI

$0.03028
$0.03028$0.03028

+0.76%

Solana Logo

Solana

SOL

$187.13
$187.13$187.13

+0.38%

USDCoin Logo

USDCoin

USDC

$1.0002
$1.0002$1.0002

0.00%

TOP lydstyrke

Kryptovalutaerne med det højeste handelsvolumen

Bitcoin Logo

Bitcoin

BTC

$110,445.30
$110,445.30$110,445.30

+0.14%

Ethereum Logo

Ethereum

ETH

$3,899.14
$3,899.14$3,899.14

+0.09%

Solana Logo

Solana

SOL

$187.13
$187.13$187.13

+0.38%

DASH Logo

DASH

DASH

$74.33
$74.33$74.33

+4.82%

Horizen Logo

Horizen

ZEN

$19.004
$19.004$19.004

-0.53%

Nyligt tilføjet

For nylig listede kryptovalutaer, der er tilgængelige for handel

Credia Layer Logo

Credia Layer

CRED

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

NXT Protocol Logo

NXT Protocol

NXT

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

TeaFi Logo

TeaFi

TEAFI

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Kite AI Logo

Kite AI

KITE

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Audiera Logo

Audiera

BEAT

$0.06738
$0.06738$0.06738

+34.76%

Top vindere

Dagens bedste kryptopumper

Deepswap Protocol Logo

Deepswap Protocol

DSP

$0.000000000000000000000016
$0.000000000000000000000016$0.000000000000000000000016

+220.00%

DramaBits Logo

DramaBits

DRAMA

$0.000305
$0.000305$0.000305

+78.36%

FYNOR Logo

FYNOR

FYNOR

$0.0034612
$0.0034612$0.0034612

+69.69%

HODL Logo

HODL

HODL

$0.0022
$0.0022$0.0022

+69.23%

Burnr Logo

Burnr

BURNR

$0.00004782
$0.00004782$0.00004782

+62.54%