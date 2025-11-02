New York (NYC) Prisoplysninger (USD)

24-timers prisændringsområde: $ 0 24H lav $ 0 24H høj All Time High $ 0.00017651 Laveste pris $ 0.00001521 Prisændring (1H) -- Prisændring (1D) -- Prisændring (7D) -19.85%

New York (NYC) realtidsprisen er $0.0000164. I løbet af de sidste 24 timer har NYC handlet mellem et lavpunkt på $ 0 og et højdepunkt på $ 0, hvilket viser aktiv markedsvolatilitet. NYCs højeste pris nogensinde er $ 0.00017651, mens den laveste pris nogensinde er $ 0.00001521.

Når det gælder kortsigtet performance, NYC har ændret sig med -- i løbet af den sidste time, -- i løbet af 24 timer og -19.85% i løbet af de seneste 7 dage. Det giver dig et hurtigt overblik over den seneste prisudvikling og markedsdynamik på MEXC.

New York (NYC) Markedsinformation

Markedsværdi $ 16.39K Volumen (24 timer) -- Fuldt udvandet markedsværdi $ 16.39K Cirkulationsforsyning 999.22M Samlet Udbud 999,216,736.783062

Den nuværende markedsværdi på New York er $ 16.39K, med en 24-timers handelsvolumen på --. Det cirkulerende forsyning af NYC er 999.22M, med et samlet udbud på 999216736.783062. Dens fuldstændigt udvandet værdi (FDV) er $ 16.39K.