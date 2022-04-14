New Truth Terminal (LORIA) Tokenomics Få vigtig indsigt i New Truth Terminal (LORIA), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

New Truth Terminal (LORIA) Information $Loria is a framework for weaving rich tapestries of human-AI interaction. $Loria will be Powering infinite backroom 2.0, upcoming forum and current iteration of Truth Terminal + integrating with SAN and FI. It is being built by @AndyAyrey, @ooliverse_ and @thegoodtimeline devs. This token isn't officially associated with project Loria, instead it is community owned token which shows appreciation for Loria. It is memecoin. Officiel hjemmeside: https://iamloria.fun/ Køb LORIA nu!

New Truth Terminal (LORIA) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for New Truth Terminal (LORIA), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 45.89K $ 45.89K $ 45.89K Samlet udbud $ 997.80M $ 997.80M $ 997.80M Cirkulerende forsyning $ 997.80M $ 997.80M $ 997.80M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 45.89K $ 45.89K $ 45.89K Alle tiders Høj: $ 0 $ 0 $ 0 Alle tiders Lav: $ 0 $ 0 $ 0 Nuværende pris: $ 0 $ 0 $ 0 Få mere at vide om New Truth Terminal (LORIA) pris

New Truth Terminal (LORIA) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for New Truth Terminal (LORIA) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal LORIA tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange LORIA tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår LORIA's tokenomics, kan du udforske LORIA tokens live-pris!

LORIA Prisprediktion Vil du vide, hvor LORIA måske er på vej hen? Vores LORIA prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv. Se LORIA Tokens prisprediktion nu!

