Få vigtig indsigt i New Doge (GNOCCHI), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid.
New Doge (GNOCCHI) Information

GNOCCHI is a memecoin based on a viral picture that was originally posted to the r/shiba subreddit.

Gnocchi quickly became very popular because of the pose she took for her photo, which is strongly reminiscent of the original Doge meme.

The Gnocchi project emerged as a community-driven initiative, aiming to leverage the viral popularity of the Shiba Inu’s image to create a token that embodies the playful and lighthearted spirit of memecoins. 

New Doge (GNOCCHI) Tokenomics og prisanalyse

Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for New Doge (GNOCCHI), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik.

Markedsværdi:
$ 67.04K
$ 67.04K$ 67.04K
Samlet udbud
$ 999.71M
$ 999.71M$ 999.71M
Cirkulerende forsyning
$ 999.71M
$ 999.71M$ 999.71M
FDV (fuldt udvandet værdiansættelse):
$ 67.04K
$ 67.04K$ 67.04K
Alle tiders Høj:
$ 0.00157926
$ 0.00157926$ 0.00157926
Alle tiders Lav:
$ 0
$ 0$ 0
Nuværende pris:
$ 0
$ 0$ 0

New Doge (GNOCCHI) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases

At forstå tokenomics for New Doge (GNOCCHI) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale.

Nøgletal og hvordan de beregnes:

Samlet udbud

Det maksimale antal GNOCCHI tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet.

Cirkulerende forsyning

Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder.

Maksimal Forsyning

Det hårde loft for, hvor mange GNOCCHI tokens der kan være i alt.

FDV (fuldt udvandet værdiansættelse):

Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb.

Inflationsrate:

Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser.

Hvorfor er disse målinger vigtige for trader?

Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet.

Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning.

Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol.

Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler.

Nu hvor du forstår GNOCCHI's tokenomics, kan du udforske GNOCCHI tokens live-pris!

Ansvarsfraskrivelse

Tokenomics-data på denne side er fra tredjepartskilder. MEXC garanterer ikke for dens nøjagtighed. Foretag grundig research, før du investerer.