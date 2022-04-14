New Doge (GNOCCHI) Tokenomics Få vigtig indsigt i New Doge (GNOCCHI), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

New Doge (GNOCCHI) Information GNOCCHI is a memecoin based on a viral picture that was originally posted to the r/shiba subreddit. Gnocchi quickly became very popular because of the pose she took for her photo, which is strongly reminiscent of the original Doge meme. The Gnocchi project emerged as a community-driven initiative, aiming to leverage the viral popularity of the Shiba Inu's image to create a token that embodies the playful and lighthearted spirit of memecoins. Officiel hjemmeside: https://www.gnocchimeme.com

New Doge (GNOCCHI) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for New Doge (GNOCCHI), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 67.04K $ 67.04K $ 67.04K Samlet udbud $ 999.71M $ 999.71M $ 999.71M Cirkulerende forsyning $ 999.71M $ 999.71M $ 999.71M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 67.04K $ 67.04K $ 67.04K Alle tiders Høj: $ 0.00157926 $ 0.00157926 $ 0.00157926 Alle tiders Lav: $ 0 $ 0 $ 0 Nuværende pris: $ 0 $ 0 $ 0 Få mere at vide om New Doge (GNOCCHI) pris

New Doge (GNOCCHI) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for New Doge (GNOCCHI) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal GNOCCHI tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange GNOCCHI tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår GNOCCHI's tokenomics, kan du udforske GNOCCHI tokens live-pris!

GNOCCHI Prisprediktion Vil du vide, hvor GNOCCHI måske er på vej hen? Vores GNOCCHI prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv. Se GNOCCHI Tokens prisprediktion nu!

