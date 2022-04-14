New Born Rhino (LAKKHI) Tokenomics Få vigtig indsigt i New Born Rhino (LAKKHI), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

New Born Rhino (LAKKHI) Information Named after the newborn baby one-horned rhino of Assam Zoo, Lakkhi, a unique digital asset created to celebrate the birth of Assam State Zoo’s rare one-horned rhino calf, named Lakkhi. Lakkhi is a symbol of hope for the conservation of the endangered one-horned rhino. This token represents a commitment to preserving wildlife and supporting conservation efforts. The $LAKKHI token launched on the Solana blockchain. Donation System Collaboration: During a pivotal meeting at Assam Zoo, plans were finalized to establish a donation platform, enabling global supporters to contribute directly to rhino conservation initiatives. Livestream POC: Proof of concept for livestreaming with integrated onramp donations, allowing contributions to the zoo for Lakkhi's conservation. Officiel hjemmeside: https://lakkhisol.com/ Køb LAKKHI nu!

New Born Rhino (LAKKHI) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for New Born Rhino (LAKKHI), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 158.18K $ 158.18K $ 158.18K Samlet udbud $ 999.97M $ 999.97M $ 999.97M Cirkulerende forsyning $ 999.97M $ 999.97M $ 999.97M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 158.18K $ 158.18K $ 158.18K Alle tiders Høj: $ 0.0016444 $ 0.0016444 $ 0.0016444 Alle tiders Lav: $ 0 $ 0 $ 0 Nuværende pris: $ 0.00015818 $ 0.00015818 $ 0.00015818 Få mere at vide om New Born Rhino (LAKKHI) pris

New Born Rhino (LAKKHI) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for New Born Rhino (LAKKHI) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal LAKKHI tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange LAKKHI tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår LAKKHI's tokenomics, kan du udforske LAKKHI tokens live-pris!

LAKKHI Prisprediktion Vil du vide, hvor LAKKHI måske er på vej hen? Vores LAKKHI prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv. Se LAKKHI Tokens prisprediktion nu!

Hvorfor skal du vælge MEXC? MEXC er en af verdens bedste kryptobørser, som millioner af brugere på verdensplan har tillid til. Uanset om du er nybegynder eller professionel, er MEXC din nemmeste vej til krypto. Over 4,000 handelspar på tværs af spot- og futuresmarkeder Hurtigste token-noteringer blandt CEX'er #Likviditet nr. 1 på tværs af branchen Laveste gebyrer, understøttet af 24/7 kundeservice 100%+ gennemsigtighed i tokenreserven for brugermidler Ultra-lave adgangsbarrierer: køb krypto med kun 1 USDT

Køb krypto med kun 1 USDT : Din nemmeste vej til krypto! Køb nu!