New Born Haggis Pygmy Hippo (HAGGIS) Tokenomics Få vigtig indsigt i New Born Haggis Pygmy Hippo (HAGGIS), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

New Born Haggis Pygmy Hippo (HAGGIS) Information "$Haggis is a unique meme coin inspired by the heartwarming story of the birth of an endangered pygmy hippo calf named Haggis at Edinburgh Zoo. This coin celebrates this special event and brings together a community of animal lovers and crypto enthusiasts who want to support and enjoy a lighthearted, meme-driven project. $Haggis serves as a fun and engaging token that brings attention to endangered species while offering a distinct experience within the crypto world. Though $Haggis has no specific utility beyond community engagement and trading, it is designed to embody the spirit of Haggis the hippo playful, lively, and uniting people through a shared cause. Our mission is to create a space for users to enjoy and support a coin inspired by real-world events that make a difference, promoting a sense of camaraderie around an iconic symbol from the animal kingdom. Officiel hjemmeside: https://haggis.vip/ Køb HAGGIS nu!

New Born Haggis Pygmy Hippo (HAGGIS) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for New Born Haggis Pygmy Hippo (HAGGIS), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 42.65K $ 42.65K $ 42.65K Samlet udbud $ 999.66M $ 999.66M $ 999.66M Cirkulerende forsyning $ 999.66M $ 999.66M $ 999.66M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 42.65K $ 42.65K $ 42.65K Alle tiders Høj: $ 0.00715708 $ 0.00715708 $ 0.00715708 Alle tiders Lav: $ 0 $ 0 $ 0 Nuværende pris: $ 0 $ 0 $ 0 Få mere at vide om New Born Haggis Pygmy Hippo (HAGGIS) pris

New Born Haggis Pygmy Hippo (HAGGIS) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for New Born Haggis Pygmy Hippo (HAGGIS) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal HAGGIS tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange HAGGIS tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår HAGGIS's tokenomics, kan du udforske HAGGIS tokens live-pris!

HAGGIS Prisprediktion Vil du vide, hvor HAGGIS måske er på vej hen? Vores HAGGIS prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv. Se HAGGIS Tokens prisprediktion nu!

Hvorfor skal du vælge MEXC? MEXC er en af verdens bedste kryptobørser, som millioner af brugere på verdensplan har tillid til. Uanset om du er nybegynder eller professionel, er MEXC din nemmeste vej til krypto. Over 4,000 handelspar på tværs af spot- og futuresmarkeder Hurtigste token-noteringer blandt CEX'er #Likviditet nr. 1 på tværs af branchen Laveste gebyrer, understøttet af 24/7 kundeservice 100%+ gennemsigtighed i tokenreserven for brugermidler Ultra-lave adgangsbarrierer: køb krypto med kun 1 USDT

Køb krypto med kun 1 USDT : Din nemmeste vej til krypto! Køb nu!