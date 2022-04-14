New Baby Elephant Houston Zoo (KIRBY) Tokenomics Få vigtig indsigt i New Baby Elephant Houston Zoo (KIRBY), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

New Baby Elephant Houston Zoo (KIRBY) Information The KIRBY token is a community-driven memecoin on the Solana blockchain, inspired by the birth of Kirby, a baby elephant at the Houston Zoo. While primarily created for fun and community engagement, KIRBY also raises awareness for wildlife conservation. The token features exclusive content centered around Kirby, aiming to build a strong, supportive community of animal lovers and crypto enthusiasts. With its low-cost, fast transactions on Solana, KIRBY combines the excitement of memecoins with a heartwarming story that resonates with its holders. Officiel hjemmeside: https://kirbyelephant.com/ Køb KIRBY nu!

New Baby Elephant Houston Zoo (KIRBY) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for New Baby Elephant Houston Zoo (KIRBY), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 39.09K $ 39.09K $ 39.09K Samlet udbud $ 999.17M $ 999.17M $ 999.17M Cirkulerende forsyning $ 999.17M $ 999.17M $ 999.17M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 39.09K $ 39.09K $ 39.09K Alle tiders Høj: $ 0.01773507 $ 0.01773507 $ 0.01773507 Alle tiders Lav: $ 0 $ 0 $ 0 Nuværende pris: $ 0 $ 0 $ 0 Få mere at vide om New Baby Elephant Houston Zoo (KIRBY) pris

New Baby Elephant Houston Zoo (KIRBY) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for New Baby Elephant Houston Zoo (KIRBY) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal KIRBY tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange KIRBY tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår KIRBY's tokenomics, kan du udforske KIRBY tokens live-pris!

KIRBY Prisprediktion Vil du vide, hvor KIRBY måske er på vej hen? Vores KIRBY prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv. Se KIRBY Tokens prisprediktion nu!

Hvorfor skal du vælge MEXC? MEXC er en af verdens bedste kryptobørser, som millioner af brugere på verdensplan har tillid til. Uanset om du er nybegynder eller professionel, er MEXC din nemmeste vej til krypto. Over 4,000 handelspar på tværs af spot- og futuresmarkeder Hurtigste token-noteringer blandt CEX'er #Likviditet nr. 1 på tværs af branchen Laveste gebyrer, understøttet af 24/7 kundeservice 100%+ gennemsigtighed i tokenreserven for brugermidler Ultra-lave adgangsbarrierer: køb krypto med kun 1 USDT

Køb krypto med kun 1 USDT : Din nemmeste vej til krypto! Køb nu!