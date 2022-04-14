Neutrino Index Token (XTN) Tokenomics Få vigtig indsigt i Neutrino Index Token (XTN), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

Neutrino Index Token (XTN) Information Token, Asset-backed Tokens, Stablecoins, Decentralized Finance (DeFi) USD Stablecoin, Neutrino Officiel hjemmeside: https://neutrino.at/

Neutrino Index Token (XTN) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Neutrino Index Token (XTN), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 3.27M $ 3.27M $ 3.27M Samlet udbud $ 101.37M $ 101.37M $ 101.37M Cirkulerende forsyning $ 101.37M $ 101.37M $ 101.37M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 3.27M $ 3.27M $ 3.27M Alle tiders Høj: $ 2.52 $ 2.52 $ 2.52 Alle tiders Lav: $ 0.00802108 $ 0.00802108 $ 0.00802108 Nuværende pris: $ 0.03228675 $ 0.03228675 $ 0.03228675 Få mere at vide om Neutrino Index Token (XTN) pris

Neutrino Index Token (XTN) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for Neutrino Index Token (XTN) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal XTN tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange XTN tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår XTN's tokenomics, kan du udforske XTN tokens live-pris!

XTN Prisprediktion Vil du vide, hvor XTN måske er på vej hen? Vores XTN prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv. Se XTN Tokens prisprediktion nu!

