Neutra Finance (NEU) Tokenomics Få vigtig indsigt i Neutra Finance (NEU), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

Neutra Finance (NEU) Information Neutra Finance aims to make risk-hedged, sustainable investment strategies easily accessible for anyone, anywhere through automated strategy vaults. Neutra Finance strives to make this process simple and easy so that anyone who wants to protect their funds and earn stable returns in any market condition can do so. Neutra Finance has now completed its launch, starting with the GLP Delta Neutra Valuts strategy. The next strategy is a market neutral strategy using Sushi Swap. NEU is the utility and governance token of Neutra Finance. By staking NEU, users will earn Protocol fees in stablecoins, Escrowed NEU (esNEU), Fee Boosters Officiel hjemmeside: https://neutra.finance/ Hvidbog: https://docs.neutra.finance/english/ Køb NEU nu!

Neutra Finance (NEU) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Neutra Finance (NEU), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 95.56K $ 95.56K $ 95.56K Samlet udbud $ 5.97M $ 5.97M $ 5.97M Cirkulerende forsyning $ 1.98M $ 1.98M $ 1.98M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 287.74K $ 287.74K $ 287.74K Alle tiders Høj: $ 3.43 $ 3.43 $ 3.43 Alle tiders Lav: $ 0.01050565 $ 0.01050565 $ 0.01050565 Nuværende pris: $ 0.04819804 $ 0.04819804 $ 0.04819804 Få mere at vide om Neutra Finance (NEU) pris

Neutra Finance (NEU) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for Neutra Finance (NEU) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal NEU tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange NEU tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår NEU's tokenomics, kan du udforske NEU tokens live-pris!

NEU Prisprediktion Vil du vide, hvor NEU måske er på vej hen? Vores NEU prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv. Se NEU Tokens prisprediktion nu!

Hvorfor skal du vælge MEXC? MEXC er en af verdens bedste kryptobørser, som millioner af brugere på verdensplan har tillid til. Uanset om du er nybegynder eller professionel, er MEXC din nemmeste vej til krypto. Over 4,000 handelspar på tværs af spot- og futuresmarkeder Hurtigste token-noteringer blandt CEX'er #Likviditet nr. 1 på tværs af branchen Laveste gebyrer, understøttet af 24/7 kundeservice 100%+ gennemsigtighed i tokenreserven for brugermidler Ultra-lave adgangsbarrierer: køb krypto med kun 1 USDT

Køb krypto med kun 1 USDT : Din nemmeste vej til krypto! Køb nu!