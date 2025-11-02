Netflix xStock (NFLXX) Prisoplysninger (USD)

24-timers prisændringsområde: $ 1,118.87 $ 1,118.87 $ 1,118.87 24H lav $ 1,132.86 $ 1,132.86 $ 1,132.86 24H høj 24H lav $ 1,118.87$ 1,118.87 $ 1,118.87 24H høj $ 1,132.86$ 1,132.86 $ 1,132.86 All Time High $ 1,592.14$ 1,592.14 $ 1,592.14 Laveste pris $ 1,088.17$ 1,088.17 $ 1,088.17 Prisændring (1H) -0.16% Prisændring (1D) +0.43% Prisændring (7D) +2.25% Prisændring (7D) +2.25%

Netflix xStock (NFLXX) realtidsprisen er $1,124.05. I løbet af de sidste 24 timer har NFLXX handlet mellem et lavpunkt på $ 1,118.87 og et højdepunkt på $ 1,132.86, hvilket viser aktiv markedsvolatilitet. NFLXXs højeste pris nogensinde er $ 1,592.14, mens den laveste pris nogensinde er $ 1,088.17.

Når det gælder kortsigtet performance, NFLXX har ændret sig med -0.16% i løbet af den sidste time, +0.43% i løbet af 24 timer og +2.25% i løbet af de seneste 7 dage. Det giver dig et hurtigt overblik over den seneste prisudvikling og markedsdynamik på MEXC.

Netflix xStock (NFLXX) Markedsinformation

Markedsværdi $ 387.61K$ 387.61K $ 387.61K Volumen (24 timer) ---- -- Fuldt udvandet markedsværdi $ 24.25M$ 24.25M $ 24.25M Cirkulationsforsyning 343.59 343.59 343.59 Samlet Udbud 21,499.99967815 21,499.99967815 21,499.99967815

Den nuværende markedsværdi på Netflix xStock er $ 387.61K, med en 24-timers handelsvolumen på --. Det cirkulerende forsyning af NFLXX er 343.59, med et samlet udbud på 21499.99967815. Dens fuldstændigt udvandet værdi (FDV) er $ 24.25M.