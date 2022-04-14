Netflix Tokenized Stock Defichain (DNFLX) Tokenomics Få vigtig indsigt i Netflix Tokenized Stock Defichain (DNFLX), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

Netflix Tokenized Stock Defichain (DNFLX) Information Officiel hjemmeside: https://defichain.com/

Netflix Tokenized Stock Defichain (DNFLX) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Netflix Tokenized Stock Defichain (DNFLX), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Samlet udbud -- -- -- Cirkulerende forsyning $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Alle tiders Høj: $ 468.94 $ 468.94 $ 468.94 Alle tiders Lav: $ 9.21 $ 9.21 $ 9.21 Nuværende pris: $ 86.06 $ 86.06 $ 86.06 Få mere at vide om Netflix Tokenized Stock Defichain (DNFLX) pris

Netflix Tokenized Stock Defichain (DNFLX) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for Netflix Tokenized Stock Defichain (DNFLX) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal DNFLX tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange DNFLX tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår DNFLX's tokenomics, kan du udforske DNFLX tokens live-pris!

DNFLX Prisprediktion Vil du vide, hvor DNFLX måske er på vej hen? Vores DNFLX prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv. Se DNFLX Tokens prisprediktion nu!

