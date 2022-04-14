Nest Treasury Vault (NTBILL) Tokenomics Få vigtig indsigt i Nest Treasury Vault (NTBILL), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

Nest Treasury Vault (NTBILL) Information Nest's mission is to build a global, permissionless, onchain economy where anyone can earn from real world yields. Nest is the flagship staking protocol of the Plume RWAfi ecosystem, with a permissionless product that enables anyone to earn institutional-grade APYs from real world assets. Through Nest, fund managers and asset issuers can create new financial instruments by curating vaults. Each vault contains various streams of yield derived from onchain and offchain real world assets. Users can enter and exit each vault, managing and trading their ERC-20 vault tokens permissionlessly, and independently of the underlying streams of yield. The Nest Treasury Vault is tailored for professional firms pursuing long-term growth and high liquidity, with a selection of AAA-rated treasuries from strategic partnerships with Anemoy, M^0 and Mountain Protocol. nTBILL caters to institutional-grade needs while maintaining accessibility for users with a focus on stable and reliable returns. Officiel hjemmeside: https://app.nest.credit/nest-treasury-vault Køb NTBILL nu!

Nest Treasury Vault (NTBILL) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Nest Treasury Vault (NTBILL), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 26.93M $ 26.93M $ 26.93M Samlet udbud $ 26.67M $ 26.67M $ 26.67M Cirkulerende forsyning $ 26.67M $ 26.67M $ 26.67M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 26.93M $ 26.93M $ 26.93M Alle tiders Høj: $ 1.01 $ 1.01 $ 1.01 Alle tiders Lav: $ 1.0 $ 1.0 $ 1.0 Nuværende pris: $ 1.01 $ 1.01 $ 1.01 Få mere at vide om Nest Treasury Vault (NTBILL) pris

Nest Treasury Vault (NTBILL) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for Nest Treasury Vault (NTBILL) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal NTBILL tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange NTBILL tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår NTBILL's tokenomics, kan du udforske NTBILL tokens live-pris!

