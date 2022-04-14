Nest ETF Vault (NETF) Tokenomics Få vigtig indsigt i Nest ETF Vault (NETF), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

Nest ETF Vault (NETF) Information Nest's mission is to build a global, permissionless, onchain economy where anyone can earn from real world yields. Nest is the flagship staking protocol of the Plume RWAfi ecosystem, with a permissionless product that enables anyone to earn institutional-grade APYs from real world assets. Through Nest, fund managers and asset issuers can create new financial instruments by curating vaults. Each vault contains various streams of yield derived from onchain and offchain real world assets. Users can enter and exit each vault, managing and trading their ERC-20 vault tokens permissionlessly, and independently of the underlying streams of yield. Nest ETFs (nETF) is a fully liquid, 30-day paying onchain vault that delivers diversified, real-world yield through a rotating basket of institutionally issued ETFs. Built for crypto-native users, the strategy offers permissionless access to yield streams historically gated by TradFi rails. All assets are sourced from top-tier managers like BlackRock, Blackstone, and Simplify, ensuring quality and credibility behind every tokenized position. No lockups. No KYC. Just programmable, yield-bearing capital that behaves like the rest of crypto. Officiel hjemmeside: https://app.nest.credit/nest-etf-vault Køb NETF nu!

Nest ETF Vault (NETF) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Nest ETF Vault (NETF), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 16.22K $ 16.22K $ 16.22K Samlet udbud $ 16.11K $ 16.11K $ 16.11K Cirkulerende forsyning $ 16.11K $ 16.11K $ 16.11K FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 16.22K $ 16.22K $ 16.22K Alle tiders Høj: $ 1.006 $ 1.006 $ 1.006 Alle tiders Lav: $ 1.0 $ 1.0 $ 1.0 Nuværende pris: $ 1.006 $ 1.006 $ 1.006 Få mere at vide om Nest ETF Vault (NETF) pris

Nest ETF Vault (NETF) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for Nest ETF Vault (NETF) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal NETF tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange NETF tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår NETF's tokenomics, kan du udforske NETF tokens live-pris!

