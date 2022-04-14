Nest Credit Vault (NCREDIT) Tokenomics Få vigtig indsigt i Nest Credit Vault (NCREDIT), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

Nest Credit Vault (NCREDIT) Information Nest's mission is to build a global, permissionless, onchain economy where anyone can earn from real world yields. Nest is the flagship staking protocol of the Plume RWAfi ecosystem, with a permissionless product that enables anyone to earn institutional-grade APYs from real world assets. Through Nest, fund managers and asset issuers can create new financial instruments by curating vaults. Each vault contains various streams of yield derived from onchain and offchain real world assets. Users can enter and exit each vault, managing and trading their ERC-20 vault tokens permissionlessly, and independently of the underlying streams of yield. nCREDIT is a diversified earn strategy combining institutional-grade public and private credit from leading global managers and innovative onchain platforms. It blends senior secured loans, trade finance, basis trading, and short-term debt to deliver stable, high-quality yield across market conditions. Designed for resilient income, nCREDIT gives everyday capital access to the strategies once reserved for institutions. Officiel hjemmeside: https://app.nest.credit/nest-credit-vault

Nest Credit Vault (NCREDIT) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Nest Credit Vault (NCREDIT), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 678.10K $ 678.10K $ 678.10K Samlet udbud $ 671.70K $ 671.70K $ 671.70K Cirkulerende forsyning $ 671.70K $ 671.70K $ 671.70K FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 678.10K $ 678.10K $ 678.10K Alle tiders Høj: $ 1.01 $ 1.01 $ 1.01 Alle tiders Lav: $ 1.0 $ 1.0 $ 1.0 Nuværende pris: $ 1.01 $ 1.01 $ 1.01 Få mere at vide om Nest Credit Vault (NCREDIT) pris

Nest Credit Vault (NCREDIT) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for Nest Credit Vault (NCREDIT) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal NCREDIT tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange NCREDIT tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår NCREDIT's tokenomics, kan du udforske NCREDIT tokens live-pris!

NCREDIT Prisprediktion Vil du vide, hvor NCREDIT måske er på vej hen? Vores NCREDIT prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv. Se NCREDIT Tokens prisprediktion nu!

