Nest Alpha Vault (NALPHA) Information Nest's mission is to build a global, permissionless, onchain economy where anyone can earn from real world yields. Nest is the flagship staking protocol of the Plume RWAfi ecosystem, with a permissionless product that enables anyone to earn institutional-grade APYs from real world assets. Through Nest, fund managers and asset issuers can create new financial instruments by curating vaults. Each vault contains various streams of yield derived from onchain and offchain real world assets. Users can enter and exit each vault, managing and trading their ERC-20 vault tokens permissionlessly, and independently of the underlying streams of yield. Nest Alpha Vault offers a highly liquid yield strategy ideal to most users. It includes a diversified selection of tokenized assets from AAA firms and asset managers, as well as yields from private credit and trade financing agreements from accredited protocol partners. Designed with liquidity in mind, the vault is bolstered by a dedicated liquidity buffer supported by industry leading yield-bearing stablecoin protocols, ensuring seamless access for retail users and liquidity providers alike. Officiel hjemmeside: https://app.nest.credit/nest-alpha-vault Køb NALPHA nu!

Nest Alpha Vault (NALPHA) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Nest Alpha Vault (NALPHA), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 10.71M $ 10.71M $ 10.71M Samlet udbud $ 10.57M $ 10.57M $ 10.57M Cirkulerende forsyning $ 10.57M $ 10.57M $ 10.57M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 10.71M $ 10.71M $ 10.71M Alle tiders Høj: $ 1.013 $ 1.013 $ 1.013 Alle tiders Lav: $ 1.0 $ 1.0 $ 1.0 Nuværende pris: $ 1.013 $ 1.013 $ 1.013 Få mere at vide om Nest Alpha Vault (NALPHA) pris

Nest Alpha Vault (NALPHA) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for Nest Alpha Vault (NALPHA) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal NALPHA tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange NALPHA tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår NALPHA's tokenomics, kan du udforske NALPHA tokens live-pris!

