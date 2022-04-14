Ness Lab (NESS) Tokenomics Få vigtig indsigt i Ness Lab (NESS), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

Ness Lab (NESS) Information Ness LAB is committed to building an information economy around CoinNess, where the creation, consumption, and distribution of abundant information are powered by the blockchain and Web3 ecosystem, and are able to connect and transcend geographical boundaries. NESS is the native token of Ness Lab. It is designed to connect users with stakeholders, and offer a unique rewards system to incentivize active participation and contribution to the platform's growth. The NESS token plays a key role in incentivizing and aligning the interests of all parties within the ecosystem. By creating a system of rewards and incentive system that benefits service providers, users, and business partners alike, NESS can help to foster collaboration and innovation within the ecosystem, ultimately leading to its long-term growth and success. Officiel hjemmeside: https://nesslab.io/ Hvidbog: https://nesslab.gitbook.io/ness-lab/ Køb NESS nu!

Ness Lab (NESS) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Ness Lab (NESS), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 0.00 Samlet udbud -- Cirkulerende forsyning $ 0.00 FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 0.00 Alle tiders Høj: $ 0.886256 Alle tiders Lav: $ 0.02948356 Nuværende pris: $ 0.055247 Få mere at vide om Ness Lab (NESS) pris

Ness Lab (NESS) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for Ness Lab (NESS) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal NESS tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange NESS tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår NESS's tokenomics, kan du udforske NESS tokens live-pris!

NESS Prisprediktion Vil du vide, hvor NESS måske er på vej hen? Vores NESS prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv. Se NESS Tokens prisprediktion nu!

