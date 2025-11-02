NESHUDO (NESHUDO) Prisoplysninger (USD)

24-timers prisændringsområde: $ 0.00001388 $ 0.00001388 $ 0.00001388 24H lav $ 0.00001463 $ 0.00001463 $ 0.00001463 24H høj 24H lav $ 0.00001388$ 0.00001388 $ 0.00001388 24H høj $ 0.00001463$ 0.00001463 $ 0.00001463 All Time High $ 0.00006129$ 0.00006129 $ 0.00006129 Laveste pris $ 0.00001284$ 0.00001284 $ 0.00001284 Prisændring (1H) +0.30% Prisændring (1D) -4.41% Prisændring (7D) -29.14% Prisændring (7D) -29.14%

NESHUDO (NESHUDO) realtidsprisen er $0.00001399. I løbet af de sidste 24 timer har NESHUDO handlet mellem et lavpunkt på $ 0.00001388 og et højdepunkt på $ 0.00001463, hvilket viser aktiv markedsvolatilitet. NESHUDOs højeste pris nogensinde er $ 0.00006129, mens den laveste pris nogensinde er $ 0.00001284.

Når det gælder kortsigtet performance, NESHUDO har ændret sig med +0.30% i løbet af den sidste time, -4.41% i løbet af 24 timer og -29.14% i løbet af de seneste 7 dage. Det giver dig et hurtigt overblik over den seneste prisudvikling og markedsdynamik på MEXC.

NESHUDO (NESHUDO) Markedsinformation

Markedsværdi $ 13.91K$ 13.91K $ 13.91K Volumen (24 timer) ---- -- Fuldt udvandet markedsværdi $ 13.91K$ 13.91K $ 13.91K Cirkulationsforsyning 999.96M 999.96M 999.96M Samlet Udbud 999,958,321.210568 999,958,321.210568 999,958,321.210568

Den nuværende markedsværdi på NESHUDO er $ 13.91K, med en 24-timers handelsvolumen på --. Det cirkulerende forsyning af NESHUDO er 999.96M, med et samlet udbud på 999958321.210568. Dens fuldstændigt udvandet værdi (FDV) er $ 13.91K.