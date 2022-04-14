NerveFlux (NERVE) Tokenomics Få vigtig indsigt i NerveFlux (NERVE), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

NerveFlux (NERVE) Information The Idea of NerveFlux is to build an ecosystem where everyone will be able to invest (buy and sell) in real estate properties without converting cryptocurrency to fiat. NerveFlux has other use cases like Metaverse, NFT, PSE game, and its Charity Program (innovative Tree Planting Program) aimed at fighting climate change. A Tree for every wallet address (conditionally) aside from its innovative marketplace. NerveFlux is designed to solve real-life problems. Nerve Token will be used in multiple Eco-system. NerveFlux is an innovative project born out of necessity to solve real-life technical problems that are being faced by all including the NerveFlux team. NerveFlux is not crypto as usual nor a profit-driven investment. A fully functional NerveFlux Marketplace will eradicate the need of converting cryptocurrency to fiat. At NerveFlux our goal is to build the future, our goal is to make crypto more adoptable, accepted, and regulated. Officiel hjemmeside: https://nerveflux.io/ Køb NERVE nu!

NerveFlux (NERVE) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for NerveFlux (NERVE), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 19.03K $ 19.03K $ 19.03K Samlet udbud $ 184.57M $ 184.57M $ 184.57M Cirkulerende forsyning $ 44.08M $ 44.08M $ 44.08M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 79.69K $ 79.69K $ 79.69K Alle tiders Høj: $ 0.02920145 $ 0.02920145 $ 0.02920145 Alle tiders Lav: $ 0 $ 0 $ 0 Nuværende pris: $ 0.00043177 $ 0.00043177 $ 0.00043177 Få mere at vide om NerveFlux (NERVE) pris

NerveFlux (NERVE) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for NerveFlux (NERVE) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal NERVE tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange NERVE tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår NERVE's tokenomics, kan du udforske NERVE tokens live-pris!

NERVE Prisprediktion Vil du vide, hvor NERVE måske er på vej hen? Vores NERVE prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv. Se NERVE Tokens prisprediktion nu!

