Neptune (NEPT) Information Neptune Finance is a decentralized finance (DeFi) protocol on the Injective blockchain, enabling users to lend and borrow a variety of cryptocurrencies. The platform features a unique dynamic interest rate model that adjusts rates to encourage borrowing when market utilization is low, thereby achieving balanced and competitive rates for both lenders and borrowers. Lenders can earn interest by providing liquidity, while borrowers can obtain loans by collateralizing their crypto assets. Officiel hjemmeside: https://nept.finance/ Køb NEPT nu!

Neptune (NEPT) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Neptune (NEPT), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 316.96K $ 316.96K $ 316.96K Samlet udbud $ 20.00M $ 20.00M $ 20.00M Cirkulerende forsyning $ 3.59M $ 3.59M $ 3.59M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 1.74M $ 1.74M $ 1.74M Alle tiders Høj: $ 0.404177 $ 0.404177 $ 0.404177 Alle tiders Lav: $ 0.069366 $ 0.069366 $ 0.069366 Nuværende pris: $ 0.087116 $ 0.087116 $ 0.087116 Få mere at vide om Neptune (NEPT) pris

Neptune (NEPT) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for Neptune (NEPT) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal NEPT tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange NEPT tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår NEPT's tokenomics, kan du udforske NEPT tokens live-pris!

