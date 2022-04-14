NeoTech (NEOT) Tokenomics Få vigtig indsigt i NeoTech (NEOT), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

NeoTech (NEOT) Information Neotech utilizes Smart City® technology to scan physical structures and assets, transforming them into precise 3D and point-cloud models. By incorporating our business with blockchain technology, Neotech develops digital twins and immersive experiences, elevating virtual settings and offering beneficial resources for fields such as urban planning and VR simulations. Our AI-driven data processing technology integrates, corrects, and optimizes data from cameras, LiDAR, GPS, GNSS, and IMU, ensuring precise alignment and consistency. This results in highly accurate digital models tailored for practical applications. Currently, our technology is in use in major cities such as Berlin, Vienna, Gothenburg, Bucharest, Zurich, Paris, Miami, and New York. Officiel hjemmeside: https://www.neotechai.com/ Hvidbog: https://neotechai.gitbook.io/neotechai

NeoTech (NEOT) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for NeoTech (NEOT), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 95.77K $ 95.77K $ 95.77K Samlet udbud $ 250.00M $ 250.00M $ 250.00M Cirkulerende forsyning $ 250.00M $ 250.00M $ 250.00M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 95.77K $ 95.77K $ 95.77K Alle tiders Høj: $ 0.04927363 $ 0.04927363 $ 0.04927363 Alle tiders Lav: $ 0.00029468 $ 0.00029468 $ 0.00029468 Nuværende pris: $ 0.0003831 $ 0.0003831 $ 0.0003831 Få mere at vide om NeoTech (NEOT) pris

NeoTech (NEOT) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for NeoTech (NEOT) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal NEOT tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange NEOT tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår NEOT's tokenomics, kan du udforske NEOT tokens live-pris!

NEOT Prisprediktion Vil du vide, hvor NEOT måske er på vej hen? Vores NEOT prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv.

