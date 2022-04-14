Neos Credits (NCR) Tokenomics
Neos VR is a metaverse engineered for the unknown. It’s one of the most versatile and feature rich metaverses for virtual reality, designed so everybody can find something interesting or useful to do in a social setting.
It serves as a casual hangout experience with multimedia and games, creator, builder and developer sandbox, professional work tool, educational experience and more.
We believe that social VR should be part of everyone’s life, no matter what they do and it should enhance how they communicate and share their ideas and lives with others. We have built Neos to give your mind superpowers.
Neos Credits (NCR) Tokenomics og prisanalyse
Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Neos Credits (NCR), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik.
Neos Credits (NCR) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases
At forstå tokenomics for Neos Credits (NCR) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale.
Nøgletal og hvordan de beregnes:
Samlet udbud
Det maksimale antal NCR tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet.
Cirkulerende forsyning
Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder.
Maksimal Forsyning
Det hårde loft for, hvor mange NCR tokens der kan være i alt.
FDV (fuldt udvandet værdiansættelse):
Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb.
Inflationsrate:
Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser.
Hvorfor er disse målinger vigtige for trader?
Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet.
Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning.
Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol.
Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler.
Ansvarsfraskrivelse
Tokenomics-data på denne side er fra tredjepartskilder. MEXC garanterer ikke for dens nøjagtighed. Foretag grundig research, før du investerer.