Neos Credits (NCR) Tokenomics Få vigtig indsigt i Neos Credits (NCR), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid.

Neos VR is a metaverse engineered for the unknown. It's one of the most versatile and feature rich metaverses for virtual reality, designed so everybody can find something interesting or useful to do in a social setting. It serves as a casual hangout experience with multimedia and games, creator, builder and developer sandbox, professional work tool, educational experience and more. We believe that social VR should be part of everyone's life, no matter what they do and it should enhance how they communicate and share their ideas and lives with others. We have built Neos to give your mind superpowers. Officiel hjemmeside: https://neos.com/

Neos Credits (NCR) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Neos Credits (NCR), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 1.42M $ 1.42M $ 1.42M Samlet udbud $ 50.00M $ 50.00M $ 50.00M Cirkulerende forsyning $ 40.65M $ 40.65M $ 40.65M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 1.75M $ 1.75M $ 1.75M Alle tiders Høj: $ 9.42 $ 9.42 $ 9.42 Alle tiders Lav: $ 0.02018704 $ 0.02018704 $ 0.02018704 Nuværende pris: $ 0.03490342 $ 0.03490342 $ 0.03490342 Få mere at vide om Neos Credits (NCR) pris

Neos Credits (NCR) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for Neos Credits (NCR) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal NCR tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange NCR tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår NCR's tokenomics, kan du udforske NCR tokens live-pris!

NCR Prisprediktion Vil du vide, hvor NCR måske er på vej hen? Vores NCR prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv.

