Neonet AI (NEONET) Prisoplysninger (USD)

24-timers prisændringsområde: $ 0 $ 0 $ 0 24H lav $ 0 $ 0 $ 0 24H høj 24H lav $ 0$ 0 $ 0 24H høj $ 0$ 0 $ 0 All Time High $ 0.00153661$ 0.00153661 $ 0.00153661 Laveste pris $ 0$ 0 $ 0 Prisændring (1H) -- Prisændring (1D) -- Prisændring (7D) -22.90% Prisændring (7D) -22.90%

Neonet AI (NEONET) realtidsprisen er --. I løbet af de sidste 24 timer har NEONET handlet mellem et lavpunkt på $ 0 og et højdepunkt på $ 0, hvilket viser aktiv markedsvolatilitet. NEONETs højeste pris nogensinde er $ 0.00153661, mens den laveste pris nogensinde er $ 0.

Når det gælder kortsigtet performance, NEONET har ændret sig med -- i løbet af den sidste time, -- i løbet af 24 timer og -22.90% i løbet af de seneste 7 dage. Det giver dig et hurtigt overblik over den seneste prisudvikling og markedsdynamik på MEXC.

Neonet AI (NEONET) Markedsinformation

Markedsværdi $ 18.31K$ 18.31K $ 18.31K Volumen (24 timer) ---- -- Fuldt udvandet markedsværdi $ 18.31K$ 18.31K $ 18.31K Cirkulationsforsyning 1.00B 1.00B 1.00B Samlet Udbud 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

